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Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür ziyaretlerine başlıyor!

24 Haziran’da yüzde 52.6 oy oranı ile ilk turda seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisine en yüksek desteği veren Bayburt’tan başlayarak yurt genelinde teşekkür ziyaretleri yapacak

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 08:30 - Güncelleme: 09-08-2018 08:30

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine 24 Haziran seçimlerinde yüzde 82 ile en yüksek oyu aldığı Bayburt’tan başlayacak.

24 Haziran’da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi’nde 59 milyon 354 bin 840 kişi oy kullandı.

Erdoğan, 26 milyon 325 bin 188 kişinin oyunu alarak yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde en yüksek oyu Bayburt, Gümüşhane ve Rize’den aldı. Buna göre Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 82.1 ile Bayburt’tan en yüksek desteği görmüştü.

Ardından ikinci sırada yüzde 77.1 ile Gümüşhane’den en yüksek oyu alan Erdoğan, üçüncü sırada ise yüzde 76.9 ile de Rize’den oy aldı. Erdoğan’a yüksek oy veren illerin arasında yüzde 69.4 ile Trabzon geliyor. Erdoğan, teşekkür ziyaretlerine Bayburt ile start verdi. Bu kapsamda 10 Ağustos Cuma günü Bayburt ve Gümüşhane’deki seçmenlerine teşekkür edecek olan Erdoğan, cumartesi Rize, pazar ise Trabzon’a gidecek.

Erdoğan’ın ilerleyen günlerde teşekkür ziyaretlerine devam etmesi bekleniyor. Bayburt, 16 Nisan 2017 referandumunda da yüzde 81.70 ile yine Türkiye’de birinci sırada yer alan il olmuştu.

Ak Parti Bayburt İl Başkanı Fatih Yumak 24 Haziran seçimlerinin ardından yaptığı açıklamada, “Bundan önce 16 Nisan 2017 referandumunda yüzde 81,70 ile yine Türkiye birincisi olmuştuk. Allah’a şükürler olsun ki 24 Haziran seçimlerinde yine Sayın Cumhurbaşkanımıza verilen destek noktasında Türkiye birincisi olduk. Bu anlamda bizler Bayburt olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve davasının arkasındayız ve olmaya da devam edeceğiz” demişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 09 Ağustos 2018 09:02 dolar 5,300 neyin tşk ziyareti yeterki koltukta kalayım ziyareti sanırım

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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