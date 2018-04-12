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Cumhurbaşkanı Erdoğan sormuştu! Bakan Yılmaz ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan sormuştu! Bakan Yılmaz ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Recep tayyip Erdoğan'ın salı günkü AK Parti Grup Toplantısı'nda kürsüye çağırarak bilgi aldığı "İmam Hatipliler deizme kayıyor" araştırmasıyla ilgili ilk kez konuştu. Yılmaz, o rapor ve imam hatip hocaları için ne dedi?

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 12:31 - Güncelleme: 12-04-2018 12:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, salı günkü AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nın sonunda Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'a hitaben "İsmet Bey bir dakika sizi buraya alayım" diye kürsüye çağırmış ve Konya'daki İmam Hatip hocalarının katıldığı toplantıdaki "İHL gençliği deizme kayıyor" raporunu sormuştu. Milli Eğitim bakanı Yılmaz o rapor ve raporu hazırlayan İmam Hatip hocalarıyla ilgili ilk kez konuştu. Yılmaz, raporun MEB'in raporu olmadığını, içeriğinin de bilimsellikten uzak olduğunu söyledi. İşte Yılmaz'ın konula ilgili açıklamaları...

- Böyle bir program bizim bakanlığımız tarafından yapılmamıştır. Yapan kim? Konya'da 2 tane sivil toplum kuruluşu. Konya'da 4 Mart tarihinde, Konya öğretmenevinde bir program gerçekleştiriliyor. Bu programa din kültürü ve ahlak bilgisiyle, imam hatip lisesinin meslek dersi öğretmenlerinden oluşan 50 katılımcı öğretmen, 5 grup halinde müzakereler icra edilmiş. Buralarda 'Öğrencilerden ne gibi sorular geliyor, bu sorulara nasıl cevap verelim' tartışılmış.

Erdoğan konuşmasına ara verip yanına çağırdı mesele bakın ne çıktı!

KATILMALARINA MÜSADE ETTİK... Bizimle ilgili kısım, öğretmenlerimizin katılmasına müsaade eder misiniz diyerekten, 'katılsınlar' demişiz. Onun üzerine Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün katılımı söz konusu.

RAPOR BİLİMSEL GERÇEKLERİ YANSITMIYOR... Bir, bunların sonuç raporu yayınladı, sonuç raporu gerçekleri ifade etmiyor, bilimsel gerçeklere dayanmıyor. Hangi bilimsel araştırma yapıldı da bu öne çıkarıldı?

BAHÇELİ'NİN SÖYLEDİKLERİ BİZİM DE GÖRÜŞÜMÜZ... Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında söylediği aynen bizim de görüşümüzdür. 'Türk gençliğinin deizme kaydığını söylemek densiz bir uydurmadır, Türk genci dinine, kültürel emanetlerine sadıktır' diyor. Biz de aynen katılıyoruz.

- Bu ülkenin gençliğinin kodlarında, genlerinde, vatan sevgisi, yerel ve milli değerler vardır. Bunun hayatı pahasına bu değerleri savunacağını 15 Temmuz'da göstermiştir.

Deizm nedir deist kime nedir, Allah'a inanıyorlar mı?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 12 Nisan 2018 12:59 KÜLLİYEN RAPAR YANLIŞ GERÇEKLERİ YANSITMIYOR 15 TEMMUZDA BİR KESİM MATİKLERE AVM LERE KOŞARKEN KOŞARKEN BİR KESİM SOKAKLARDAYDI.

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