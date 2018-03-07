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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ruhani ile görüştü!

Erdoğan ile Ruhani'nin telefon görüşmesinde, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler ele alındı. Erdoğan ile Ruhani, Doğu Guta’daki dramın son bulması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesi çabalarının hızlandırılması konusunda mutabık kaldı.

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Eklenme Tarihi: 07-03-2018 17:18 - Güncelleme: 07-03-2018 17:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, başta Doğu Guta olmak üzere Suriye’deki son gelişmeler ele alındı.

BM Güvenlik Konseyinin 2401 sayılı kararına atıfta bulunan iki lider, Doğu Guta’da ateşkesin tam olarak hayata geçirilmesi için özellikle Türkiye, İran ve Rusya’nın ortak çaba harcamasının büyük önem arz ettiğini vurguladılar.

ANLAŞMA SAĞLANDI: Görüşmede, Doğu Guta’daki insanlık dramının bir an önce son bulması ve halka insani yardımların ulaştırılması için ateşkesin hızla hayata geçirilmesine yönelik çabaların hızlandırılması konusunda mutabık kalındı.

İki liderin Türkiye, İran ve Rusya’nın Nisan ayında İstanbul’da liderler düzeyinde gerçekleştirecekleri üçlü zirve hakkında da görüş teatisinde bulundukları kaydedildi.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • Saray Faresi 07 Mart 2018 19:14 Ne demek Cumhurbaşkanlığı kaynakları?... Saray'da Basına Gizli Bilgiler sızdıran kişiler mi var?....Neden Soruşturma açılmıyor?...........

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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