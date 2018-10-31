Cumhurbaşkanı Erdoğan Melih Gökçek'i neden aradı ne söyledi?

Melih Gökçek'in, MHP'den Ankara Büyükşehir Belediye başkanı adayı olacağı yönündeki iddialarla ilgili önemli gelişmeler yaşandı.

MHP kaynakları MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Melih Gökçek olabileceğini açıkladı. Bu iddia MHP Genel Merkezi tarafından teyit edilmese de, MHP lideri Devlet Bahçeli konuyla ilgili açıklamasında Gökçek'e sıcak mesajlar gönderdi.

BAHÇELİ İLE GÖKÇEK ARASINDA SICAK MESAJLAR: Bahçeli, Melih Gökçek'in MHP'den aday olacağı iddialarına ilişkin, "Sayın Gökçek'e herhangi bir önerimiz olmamıştır. Aday olmak istiyorsa o da ayrı bir konudur MHP'ye şeref kazandırır" yorumu yaptı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ise bu sıcak mesajlara, "Sayın Bahçeli, sözleriyle beni inanılmaz şekilde onore etmiştir." karşılığını verdi.

YAZICI VE GÖKÇEK ARASINDA POLEMİK: Bahçeli ile Gökçek arasında karşılıklı jestler devam ederken AK Parti'den konuyla ilgili gelen ilk açıklama ise soğuk rüzgarların esmesine neden oldu.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Gökçek'in MHP'den olası adaylığı kendisine soru olarak yöneltindiğinde, "Melih Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi" cevabını verdi.Bu sözlere ise Gökçek'ten sert bir cevap geldi. Gökçek, "Davama zarar vermemek için susmaya devam ediyorum. Hadi yiğitsen devam et. Sabrımı taşırma. vallahi tozunu atarım" diyerek Yazıcı'ya tepki gösterdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ: Gökçek ile Yazıcı arasında yaşanan sert polemikten sonra Erdoğan'ın devreye girdiği ve Gökçek'le görüştüğü iddia edildi. Buna göre; Erdoğan, Melih Gökçek'i arayarak Hayati Yazıcı'nın sarf ettiği sözler nedeniyle kendisinin gönlünü aldı.Bu görüşmenin ardından, dün Erdoğan konuyla ilgili sessizliğini bozarak, "Beraber geldik, beraber gideceğiz" açıklamasını yaptı.Erdoğan'ın bu mesajları sonrası, gelinen son aşamada Gökçek'i MHP'den aday olmasının beklenmediği belirtiliyor.

ERDOĞAN: GÖKÇEK DAVA ARKADAŞIM: İsimler üzerinde spekülasyonları doğru bulmuyorum. Melih Gökçek 1994'ten beri yol ve dava arkadaşım. Yol arakadaşlığımızın bu şekilde yürüyeceğini sanıyorum. Beraber geldik beraber gideceğimizi değerlendiriyorum.

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