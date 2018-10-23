Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasını anlatıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesiyle ilgili bilinmeyenleri açıklıyor. AK Parti Grup Toplantısını canlı yayınlıyoruz...
'SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM' DEMİŞTİ... Pazar günü Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Salı günü grup toplantısında açıklayacağım. Burada adaleti arıyoruz. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak" demişti...
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