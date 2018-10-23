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Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasını anlatıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cemal Kaşıkçı cinayetinin perde arkasını anlatıyor

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın vahşice katledilmesiyle ilgili perde arkasında yaşananları açıklıyor. Canlı yayınlanacak...

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 10:11 - Güncelleme: 23-10-2018 10:11

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup toplantısında Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda vahşice öldürülmesiyle ilgili bilinmeyenleri açıklıyor. AK Parti Grup Toplantısını canlı yayınlıyoruz...

'SALI GÜNÜ AÇIKLAYACAĞIM' DEMİŞTİ... Pazar günü Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe metro hattının ikinci etabının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz kararlıyız dedik. Bunu meydana çıkaracağız dedik. Salı günü grup toplantısında açıklayacağım. Burada adaleti arıyoruz. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkacak" demişti...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 23 Ekim 2018 10:32 Trafsız(?)bir cumhurbaşkanı bir partinin grup toplantısına başkanlık ediyor...Ne kadar yanlış bir iş...CHP ve MHP li de olsaydın aynı şeyi söylerdim!

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