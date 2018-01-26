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Cuma mesajları-resimli en güzel hadisler

Cuma mesajları-resimli en güzel hadisler

26 Ocak 2018 en güzel cuma mesajları, resimli ayetler sizler için hazırladık. Müslümanlar için kutsal saılan bu mübarek günde sizde sevdiklerinize cuma mesajları yollayıp onların hayır dualarını alabilirsiniz. Duaların kabul olduğu açılan ellerin karşılık bulduğu bu günde sizde resimli en güzel cuma mesajlarıyla sevdikleriniz mutlu edin.

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Eklenme Tarihi: 26-01-2018 00:10 - Güncelleme: 26-01-2018 02:00

Cuma gününe özel en güzel resimli mesajlar, hadisli cuma mesajları haberimizde. Müslümanlar için çok önemli ve anlamlı bu günde siz de sevdiklerinize cuma mesajı yollayıp onları mutlu edebilirsiniz.En hayırlı ve duaların kabul olduğu vakitlerden biri Cuma günüdür. Sizler için Cuma gününe özel resimlerle hadis ve ayetlerden oluşan cuma mesajlarını hazırladık. Hayırlı cumalar diliyor ve SMS olarak atabileceğiniz cuma günü kutlama mesajlarını ve resimli hallerini sunuyoruz:

Cuma mesajları : 'Şüphesiz (bilsinler) ki O Allah, bizzat rızkı veren kuvvet ve kudret sahibidir. Hiç kuşkusuz o zulmedenlere de, (geçmiş) arkadaşlarının (azaptaki ) payı gibi bir pay vardır. Şimdi gelmesi için acele etmesinler. ' (Zariyat ~58,59) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun. Dua eder, Dua beklerim. Selamlar.

Bu mübarek Cuma hürmetine, bizi sevdiğin kullar arasına kat. Bizi çok sabreden, çok şükreden kullardan eyle. Seni çok analım; ömrümüz sevdiğin, razı olacağın işlerle (amellerle) geçsin. Sıhhat ve Afiyette daim eyle. Sevdiklerimiz bize bağışla. Şüphesiz senin herşeye gücün yeter. Amin. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Allahım, Seni umuyor ve Sana dua ediyorum. Beni hayırlı umutlarıma kavuştur. Günahlarımı bağışla. Senin her şeye gücün yeter.. (amin) Hayırlı Nurlu Cumalar.

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