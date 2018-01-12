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Cuma duası 10 hafta bu esmayı okuyan zengin olur

Cuma duası 10 hafta bu esmayı okuyan zengin olur

Cuma günü okunacak dualar arasında rızık artırma duası da var. 10 hafta süreyle her cuma günü Yâ Ganiyy, Yâ Muğni esmasını okuyanlar zengin olurlar. Hastalıklardan şifa bulmak için de cuma vakti okunacak dualar var. Sizlere dilekleriniz ve şifa ile rızık dualarını sunuyoruz.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2018 09:54 - Güncelleme: 12-01-2018 09:54

Cuma günü edilen dualar geri çevrilmek. Her ne dileğiniz her ne derdiniz her ne hastalığınız varsa cuma günü dualarla bunlara çare dileyin. Peki rızık artırmak için, dileklerin kabulü için, kısmet açmak için, hastalıktan şifa bulmak için okunacak dualar hangileri? İşte o dualar;

Cuma günü okunacak rızık duası şöyle : Allahümme Ya Ğaniyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü Ya Mu’idü,Ya Rahimü Ya Vedud. Eğisni bi helalike an haramike ve bitaatike an ma’siyetike vebi fadlike ammen sivake.

Rızık duasının Türkçe manası : Ey Gani Ey Hamid,ey icad edici ve ey iade edici, ey merhamet sahibi ve ey muhabbet eden Allah’ım. Helalin ile beni haramdan sakındır.Taatin ile beni masiyetinden uzaklaştır. Fazlu keremin ile bana senden gayrisini unuttur.

Dilek duası : İmam-ı Gazali'ye göre Cuma günü bin kere Ya Allah diye okuyanlar evliyalar sınıfına katılırlar. *Yine Cuma günü namazdan önce yüz defa “Ya Allah, Ya Hu" diyen kimsenin hayırlı dileği gerçekleşir. Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Rahman" diyenler unutkanlıktan ve gafletten kurtuldukları gibi kalpleri de nurlanır. *Cuma namazından sonra yüz defa “Ya Gaffar" ism-i şerifini okuyanlar affa mağfirete mazhar olurlar.

*Cuma günü akşama doğru “Yâ Veliyy" ism-i şerifini okuyanların hayırlı dilekleri kabul olunur. *Cuma gecesi 1000 defa “Yâ Muhsî" ism-i şerifini okuyanın kıyamet gününde hesabı kolay olur. *Cuma günü 1000 defa “Yâ Vâlî" ism-i şerifini okuyarak dua edenin duası kabul olur, işleri kolaylaşır.

*10 hafta süreyle Cuma günleri onar defa “Yâ Ganiyy, Yâ Muğni" ism-i şeriflerini okuyan zengin olur. *Cuma Günü " YA VELİYYÜ YA ALLAH" esmasını (1000) defa zikreden kişi her istediğine kavuşur.

KISMET AÇILMASI İÇİN OKUNACAK DUALAR : Cuma günü abdest alınıp 2 rekât tövbe namazı kılıp 18 defa Cuma suresi okunması hayırlı evlilik için tavsiye edilir. Bunun dışında evlenmek isteyenleri kısmetlerinin açılması için her gün şu duayı okumaları öneriliyor :  ‘’Rabbi inni lime enzelte ileyyi min hayrin fakiru. (Manası : Rabbim bana indireceğin her hayra muhtacım.

KISMETİ BAĞLI OLANLARIN OKUYACAĞI DUA : Kısmeti bağlı olduğunu düşünen, evlenmek için bir türlü uygun birini bulamayan bir kimse aşagıdaki dua formülünü 21 gün uygulasın. Bir bardak temiz bir suya  101 defa aşağıdaki duayı okuyup  her gün içsin. Bu okuma ve içme işlemine 21 gün devam etsin.

Duası : “İnnâ Fetahnâ  Leke fethan-mübina.Ve fütihatis-semâiü fekânet ebvabâ.” Anlamı:“Muhakkak ki Biz, sana apaçık bir fetih verdik. Gök de açılmış, kapı kapı olmuştur.”

HASTALIKLAR İÇİN ŞİFA DUALARI : Hazret-i Âişe’den rivayete göre Peygamberimiz kendilerine bir hasta getirildiğinde şöyle duâ ederlerdi;
Türkçe Okunuşu: Ezhibil-be’se rabben’nasi eşfi ve enteş’şafi la şifae illa şifauke şifaen la yugadiru sekame

Manası : “Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifâ ver, çünkü şifâ verici sensin. Senin vereceğin şifâdan başka şifâ yoktur. Öyle şifâ ver ki hiç bir hastalık bırakmasın.”

Yine Hz. Ayşe'den rivayet edilene göre peygamberimiz kendisine bir hasta şifâ bulmak için dua istediğinde şöyle dua etmiştir : Bismillahi turbetu ardina ve rîkatu ba’dina yüşfe sakimuna bi-izni rabbina.

Manası : “Allah’ın adıyla duâya başlarım. Bizim yerimizin toprağı ve birimizin tükrüğü vesilesiyle Allah’ın izniyle hastamız şifâ bulur.”

Cuma günü okunacak dualar Hz Ömer'in dilek duası

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