Çorlu'daki tren kazasında ölenlerin kimlikleri açıklandı

Kazada yaşamını yitiren 24 vatandaşın kimliği Uzunköprü Belediyesi tarafından açıklandı. Uzunköprü Belediyesi'nin resmi hesabından yapılan açıklamada yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri açıklandı.

Çorlu 'daki tren kazasında hayatını kaybeden 24 kişinin isimleri şöyle:

Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Bebil, Zübeyde Seven, Gani Kartal, Rubize Kartal.

BAŞKAN'DAN AÇIKLAMA

Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, cumhuriyet.com.tr'tye yaptığı açıklamada isimlerin Uzunköprü Belediyesi görevlileri tarafından Tekirdağ, Çorlu ve Muratlı Belediyelerine ulaşan ölüm haberleri ile sağlandığını söyledi. İşbilen, Uzunköprü Belediyesi ekiplerinin kazanın ardından bu yana bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü ekledi.

Çorlu Cumhuriyet Başavcılığı' nın talimatıyla tren kazasının iki makinisti hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi. Kazayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Öte yandan kaza nedeniyle Halkalı-Uzunköprü arasındaki tren seferleri karşılıklı durdurulurken, Halkalı Tren İstasyonu'ndan Çerkezköy'e bugün ilk sefer sabah 08.30'da gerçekleşti. Akşam 18.00'da da Halkalı'dan Çerkezköy'e bir sefer daha bulunuyor. Öte yandan Çerkezköy'den de Halkalı'ya tek tren seferi gerçekleştirilecek.