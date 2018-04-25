Çok çarpıcı yorum! Erdoğan ve Gül birbirlerini mahveder

SONAR Başkanı Hakan Bayrakçı, 24 Haziran tahminini açıkladı. Bayrakçı Abdullah Gül'ün adaylık iddialarıyla ilgili bomba açıklamalarda bulundu.

Bayrakçı, “Erdoğan birinci turda en yüksek oyunu alacak. O da hiçbir şekilde yüzde 51 olmuyor” dedi ve şu tespiti yaptı: Ekmeleddin İhsanoğlu ve Selahattin Demirtaş’ın aday olduğu seçimde bile ilk turda yüzde 51 alabildi. Şimdi karşısında CHP’nin adayı ve Akşener gibi dişli rakipler var.

Abdullah Gül, Tayyip Erdoğan'ın karşısında herhangi bir hamle yapamaz. Onun adaylığı söz konusu bile olamaz. En az 17 sebep sayabilirim size neden aday olamayacağı ile ilgili. Hani generale sormuşlar; savaşı neden kaybettin diye.

KARŞILIKLI BİRBİRLERİNİ MAHVEDERLER: Sayayım demiş ve başlamış: “Bir; cephanem bitti” demiş. “Dur!” demişler, gerisini saymaya gerek yok. Abdullah Gül ve Tayyip Erdoğan'ın o kadar çok paylaşmışlıkları var ki; rakip olarak çıktığı zaman her şeyi göze alması gerekir. Her şey dökülür ortaya. Karşılıklı birbirlerini mahvederler. O yüzden çıkamaz!

ÇATI ADAYDA SIKINTI OLUR

Çatı adayda sıkıntı olur. Çünkü diyelim ki birinci turda yüksek bir oy aldı. Yüzde 43 olsun mesela. Ki çatı aday için yüzde 43 güzel bir oydur. Ama HDP kendi adayını çıkaracak. HDP, MHP'li muhaliflerin desteklediği bir çatı adayı desteklemez. HDP'nin çıkaracağı aday da yüzde 8-9'un altında oy almaz. Dolayısıyla bu senaryoda Tayyip Erdoğan birinci turda yine yüzde 50,5 ile seçilebilir. Çatı aday projesi Ekmeleddin İhsanoğlu projesidir. Tayyip Erdoğan birinci turda yüzde 51 alamadığı seçimin ikinci turunda bu sefer yüzde 55 ile kazanır.

KILIÇDAROĞLU ADYA OLURSA...

Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı makamına diğer adaylar kadar, hatta belki onlardan çok daha fazla yakışan bir isim. Ayrıca partisinin Genel Başkanı olarak o makam onun hakkı da. Ancak bu ülkede bazı konularda saplantılar, bir takım fikri sabitler var. O nedenle Sayın Kılıçdaroğlu aday olduğu takdirde Cumhur ittifakı bu konuyu deşecektir.

KILIÇDAROĞLU SEÇİMİ KAZANAMAZ

O zaman maalesef çok kötü bir sonuç çıkar ortaya. O sonuç da benim tahminime göre şudur: CHP yine yüzde 30'un üstünde oy alamaz. En iyimser yaklaşımla yüzde 33 filan anca alır. Dolayısıyla Kemal Bey seçimi kazanamaz. O da kötü aday olduğu için değil, bu ülkedeki saçma ve yanlış kavramlar nedeniyle.