Cocu'nun sözleşmesindeki can sıkan maddeler

Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında deplasmanda Sivasspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik direktörü Phillip Cocu'nun geleceği yine gündemde.

Lig'de 9 haftada 15. sırada kalan Fenerbahçe, puan tablosunda tarihinin en kötü günlerini yaşıyor. Küme düşme hattının sadece bir basamak üstünde yer alan sarı-lacivertlilerde Başkan Ali Koç, Cocu ile devam etme ısrarını sürdürse de 11. hafta oynanacak Galatasaray maçı hoca için kritik virajlardan birisi olacak.

DİKKAT ÇEKEN MADDELER

Bugün basında yer alan haberlerde Cocu'nun sözleşmesindeki maddelere dikkat çekildi. Yönetimi düşündüren en önemli maddelerden birinin, "Cocu, sezon devam ederken gönderilse ve takım şampiyonun 8 puan gerisinde bile ligi bitirse, şampiyon olmuş gibi primlerini alır" maddesi olduğu iddia edildi.

İşte daha önce basında yer alan Cocu'nun sözleşme fesih şartları...

1- Fesih tarihinden itibaren 1 yıllık maaşını tam olarak alır.

2- Kontratın 3. yılında fesih olursa kalan ayların maaşını alır.

3- Sezon içinde fesih olursa hak edilmiş tüm bonusları alır.

4- Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe o sezonu şampiyon tamamlarsa, sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonusları alır.

5- Sezon içinde fesih olur ve Fenerbahçe sezonu liderin en fazla 8 puan gerisinde tamamlarsa sezon sonuna kadar hak edilecek olan tüm bonuslarını alır..