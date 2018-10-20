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Çocukları öksüz kaldı! İhmal canını aldı

Çocukları öksüz kaldı! İhmal canını aldı

Tekstil atölyesindeki duvarın çökmesi sonucu yaşamını yitiren 2 çocuk annesi Hülya Demirkıraner Duraç (43), gözyaşları içinde toprağa verildi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 16:49 - Güncelleme: 20-10-2018 16:49

İZMİR Bergama'da bulunan 3'üncü Sanayi Sitesi'nde iddiaya göre, pamukların kepçeyle sıkıştırılması sırasında duvar yıkıldı. Pamuk deposunun bitişiğindeki tekstil fabrikasında çalışan 5 kadın işçi, yıkılan duvar ile pamuk balyalarının altında kaldı.

2 ÇOCUĞU VARDI
İşçilerden 2 çocuk annesi 43 yaşındaki Hülya Demirkıraner Duraç, olay yerinde yaşamını yitirdi. Duvar ve pamuk balyalarının altından yaralı çıkarılan Necla Davulcu (52), Esra Yılmaz (19), Selin Çayır ve Mine Avcı ise Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Yaralı işçilerden Necla Davulcu  doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İşçilerden ikisi taburcu edilirken, Esra Yılmaz'ın tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.

KAÇIN DEDİLER ANCAK...
Ölen işçilerden Hülya Demirkıraner Duraç'ın cenazesi bu sabah toprağa verildi. Olay günü Duraç ile aynı vardiyada çalışan mesai arkadaşları, "Dün saat 17.00 sıralarında 'Kaçın duvar yıkılıyor' diye bir bağırış duyduk. Duvar tarafına bakmamızla beraber, atölye ile diğer iş yerini birbirinden ayıran duvarın, paketleme bölümünde çalışan arkadaşlarımızın üzerine yıkıldığını gördük. Çok üzgünüz" diyerek yaşananları anlattı.

OPERATÖR SORGUYA ALINDI
Polisin başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınan tekstil atölyesinin ortakları Remzi K., kardeşi Neyfel K., pamuk deposu sahibi Şükrü K. ve ismi öğrenilemeyen bir kepçe operatörünün sorgusunun sürdüğü bildirildi.

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