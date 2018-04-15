Çocuklar Duymasın 37. bölüm fragmanı yeni bölümde neler olacak?

Kanal D'de ekrana gelen ve en uzun soluklu dizilerden olan Çocuklar Duymasın, yayınlanan son bölümüyle yine büyük ilgi gördü. Ekrana geldiği her hafta reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Çocuklar Duymasın dizisinin 37. yeni bölüm fragmanı da merak edilmeye başlandı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Haluk, İrem’in ısrarlarına dayanamaz ve insanların rehberinde nasıl kayıtlı olduğuna bakar. Bir kişi Haluk’u “Taş Kafa” diye kaydetmiştir ancak kim olduğu büyük merak konusudur. Haluk o kişiyi bulmaya çalışınca bir birinden komik anlar yaşanır.

Öte yandan Haluk sosyal medyadan özlü sözler paylaşmaya başlar, ancak başta Meltem olmak üzere kimse Haluk’un paylaşımlarını beğenmeyince ortalık karışır.

Orçun çok önemli bir ödül törenine katılacaktır. Tuna’nın bu ödül törenini cep telefonuyla çekmesi gerekmektedir. Ancak Tuna’nın saklama alanı dolunca ödül törenini çekemez. Oğlunun bu önemli gününden ne fotoğraf ne de video olduğunu öğrenen Gönül çılgına döner.

ÇOCUKLAR DUYMASIN 37. BÖLÜM FRAGMANI: Çocuklar Duymasın 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Çocuklar Duymasın 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.