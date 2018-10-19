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Çocuklar benim değil deyip öldürmüştü! Gerçek ortaya çıktı

Çocuklar benim değil deyip öldürmüştü! Gerçek ortaya çıktı

ÜSKÜDAR'da 9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü, kendisine benzemediği için öldüren 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan baba Aslan Güleryüz'ün iddiası DNA raporu ile çürütüldü.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 14:14 - Güncelleme: 19-10-2018 14:14

ÜSKÜDAR'da  9 Ağustos 2017 tarihinde 21 yaşındaki oğlu Ahmet Güleryüz ile 22 yaşındaki oğlu Onur Güleryüz'ü, kendisine benzemediği için öldüren 18 yaşındaki oğlu Orçun Güleryüz'ü de yaralayan baba Aslan Güleryüz'ün iddiası DNA raporu ile çürütüldü.

İstanbul Üsküdar'da 2017 yılında gerçekleşen olayda baba Aslan Güleryüz tartıştığı oğulları Ahmet, Onur ve Orçun'u bıçakladı. Ahmet ve Onur hayatını kaybederken 18 yaşındaki Orçun ise yaralandı. Cinayeti, oğullarının kendisine olmadı, benzemediği için gerçekleştirdiğini öne süren baba Güleryüz'ün bu iddiasını mahkeme çürüttü.

RAPORU DUYDU "PİŞMANIM" DEDİ
Yapılan DNA testi sonucu çocukların babasının evlat katili Aslan Güleryüz olduğu tespit edildi. Aslan Güleryüz'ün eşi Songül Güleryüz "Ben bunu elli kere söyledim. Gördün mü. Sana söylemedim mi? Utan" dedi. DNA testine ilişkin bir diyeceği olup olmadığı sorulan Aslan Güleryüz, "Pişmanım" dedi. Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

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