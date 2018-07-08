Çocuk pornosunda korkunç rakamlar! Türkiyeden bir günde...

SON dönemde artan çocuk kaçırma ve tecavüz olaylarının ardından Ankara'nın Polatlı ilçesinde 8 yaşındaki EYlül Yağlıkara'nın işkence ve tecavüz sonucu öldürülmesi olayı çocuk istismarının en karanlık yüzü çocuk pornosunu tekrar gündeme getirdi. İnternetin yeraltı dünyası olarak anılan ‘derin web’, çocuk istismarının en karanlık yüzünü; çocuk pornosunu barındırıyor. Hürriyet, ‘Beyaz hacker’lar ile buluştu ve bu sitelere Türkiye'den girenlerle ilgili kan donduran gerçeklerle karşılaştı.Türkiye'den bir günde çocuk pornosu yayınlayan tek bir siteye Türkiye’den 460 kişi bağlandı.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un açtığı bir yarışmada 25 sorudan 24’üne cevap bulabilen tek ekip olan Can Yıldızlı’nın liderlğini yaptığı ‘beyaz hacker’lar, derin web’de bilişim suçlarını takip ediyor. Yıldızlı, derin web’de çocuk pornosuna nasıl rastladıklarını şöyle anlatıyor...

TOR'UN YÜZDE 70'İ ÇOCUK PORNOSU... “Çocuk pornosu ile ilgili izlere tesadüfen rastladık. Aslında işimiz bunu takip etmek değil. Sonra ‘Daha iyi nasıl tespit edebiliriz?’ diye yeni teknolojiler üretmeye başladık. Anladık ki TOR’un yüzde 70’ini çocuk pornosu oluşturuyor. Ama asıl olay TOR ağını izlemek değil. Güvenlik güçlerinin siber suçlarla mücadele birimleri de bunu izliyor. Bizim yaptığımız; bu kişilerin görüntüleri nerede barındırdığını bulmak ve daha önemlisi bu sitelere girenleri tespit etmek.”

10 DAKİKADA 5 FARKLI YERDEN GİRİLDİ... TOR’a Türkiye’den girmek yasak. Ancak çeşitli perdeleme yöntemleri ile kullanılabiliyor. Yıldızlı ve ekibi, 10 dakikalık bir zaman diliminde, Türkiye’nin beş farklı yerinden çocuk pornosu sitelerine giriş yapıldığını tespit ediyor: Antalya Manavgat, Aydın Didim, Mersin Anamur, İstanbul ve İzmir’den... Bu kişilerin hangi servis sağlayıcı şirketten hizmet aldıklarını, şehirlerini ve IP adreslerini, mobil ya da masaüstü bilgisayardan mı girdiklerini, hangi tarayıcıyı kullandıklarını, hatta hangi marka bilgisayar kullandıklarını bile tespit edebiliyorlar.

GÖRÜNTÜLERİN YARISI KENDİ ÇOCUKLARI YA DA AKRABALARI... Yıldızlı ve ekibi bir günde en çok girilen üç farklı çocuk pornosu sitesinde inceleme yaptı. O üç siteye giriş yapılan ülkeleri sıraladı. Türkiye bu ülkeler arasında 17. sırada yer aldı. Ekipten Koryak Uzan’ın verdiği bilgiye göre, bu tür sitelerdeki içeriklerin yarısı, başka kişilerin istismar ettiği çocuklar iken bir diğer yarısı, insanların kendi öz çocuğuyla veya akrabasıyla çektiği içeriklerden oluşuyor.

BİZİM ULAŞTIKLARIMIZA EMNİYETİN ULAŞMASI ZOR... Bu bilgileri güvenlik birimleri ile paylaşıp paylaşmadıklarını soruyoruz: “Şu ana kadar biz bilgi vermedik. Ancak bizden bu konuda dünyanın neresinden teklif gelirse gelsin elimizdeki tüm bilgileri paylaşmaya hazırız. Bizim gibi kendi yazılımları ile bu tür bilgileri tespit edebilen dünyada 5-6 grup var. Bizim ulaştığımız izlere maalesef emniyet güçlerinin bile ulaşması çok zor. Kendi geliştirdiğimiz sensörlerle kimin çocuk pornosu sitelerine girdiğini, TOR arkasında olsa bile görüp tespit etmeye yönelik teknikler geliştiriyoruz. Başarıya da ulaşıyoruz.”

BİR GÜNDE TÜRKİYE'DEN 460 KİŞİ GİRİŞ YAPTI...

- 6 Temmuz Cuma saat 11.50-12.00 arası 10 dakika içinde dünyada sadece bir siteye 800 kişi girdi.

- 4 Temmuz Çarşamba günü başka bir çocuk pornosu sitesine (tek bir siteye) dünyadan 47 bin 650 kişi girdi.

- Türkiye’den ise aynı siteye aynı gün 460 farklı IP adresinden giriş oldu.

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