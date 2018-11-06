Çocuğunuzda bu belirtilere dikkat!

Antalya’da düzenlenen 44. Ulusal Hematoloji Kongresi’ne katılan, Türk Hematoloji Derneği ikinci Başkanı Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan, çocuklarda löseminin belirtilerini anlattı.

Celkan özellikle koşan, hoplayan çocuğun artık vaktini yatarak geçirmesinden ailelerin şüphelenmesini isteyen Celkan, lösemi tanısı konulan 10 çocuktan 8’inin hayatta kaldığını söyledi.Türk Hematoloji Derneği’nin ev sahipliğinde Antalya Belek’te düzenlenen 44. Ulusal Hematoloji Kongresinde önemli konular ele alındı. Dünya genelinden gelen hematoloji uzmanları, gelişmeleri ele aldı. Kongreye katılan önemli isimlerden birisi ise Türk Hematoloji Derneği ikinci Başkanı Prof. Dr. Tülin Tiraje Celkan oldu. Çocuk lösemilerinde başarılı çalışmaları ile bilinen Celkan, önemli açıklamalarda bulundu

''LÖSEMİ ARTIK TEDAVİ EDİLİYOR''

2-8 Kasım’ın Çocukluk Çağı Lösemi Haftası olduğunu söyleyen Celkan, “Çocukluk çağında lösemi tedavi edilebilir hastalık grubu içinde. Çocuk çağında saptadığımız kanserlerin yüzde 30’u lösemi. İki tipi var. Lenfoblastik ve myeloblastik. Biz şanslıyız, onun için lenfoblastik ile daha çok karşılaşıyoruz. Tedavi başarısı dünyada yüzde 90’ların üzerine çıkarken, Türkiye’de de yüzde 80’ler civarında.

Lösemi tanısı koyduğumuz her 10 hastadan 8 tanesi yaşıyor. Giderek yüzde 90’lara ulaşacağımızı düşünüyoruz. Hem genetik ayrıntıların daha iyi öğrenilmesi, hem risk gruplarına göre sınıfladığımız zaman hastalarımız iyi neticelere ulaşmakta. Artık risk grubu düşükse daha az tedavi yapmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz ilaçların yan etkisi var. Hasta lösemiden kurtuluyor ama önünde 70 yıllık süresi var. Bu 70 yılı en iyi şekilde geçirsin istiyoruz. Bu yüzden yan etkilere dikkat etmeye çalışıyoruz. Eskiden beyne ışın veriyorduk, şimdi artık o ışını vermeden tedavi etmeye çalışıyoruz” dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Çocukluk çağı lösemilerinin belirtilerini sıralayan Celkan, “Özellikle oynayan, koşan, hoplayan bir çocuk artık koşmuyorsa, süreyi yatarak geçiriyorsa, rengi solmuşsa, beklenmedik tarzda tüm vücudunda morarmalar varsa, burun kanamaları ortaya çıkmışsa, ateş ve enfeksiyonlar sürekli tekrarlıyorsa o zaman aklınıza lösemi gelmesi lazım. En yakın bir merkezde hekime ulaşarak kan sayımı yapıldığı takdirde tanı koyabiliyoruz. Artık Türkiye’nin her yerinde tedavi edebiliyoruz. Merkezin bilgili olması, yaşam şansını çok arttırıyor” diye konuştu.