Çocuğunuza asla söylememeniz gereken 5 cümle

Anne baba olmanın çok büyük sorumluluklar taşıdığını hepimiz biliyoruz. Daha ilk günden itibaren yaptıklarınız, söylediklerinizle birlikte; bir bireyin sorumluluğunu taşımaya başlıyorsunuz. Ağzınızdan çıkan her şeyi, yaptığınız en küçük bir davranışı bile kendine rol model alan küçücük bir insandan sorumlu oluyorsunuz. Ve onu nasıl yetiştireceğiniz, ne kadar doğru ne kadar yanlış bir birey olacağı tamamen size bağlı! Bu yolculukta çocuğunuza asla söylemeniz gereken bazı cümleler de var. İşte elmaelma.com'un sizin için hazırladığı 5'li.

"AFERİN!"

Bu kelimeyi çocuğunuza nerede ve ne zaman söylediğiniz çok önemlidir. Aferin, normalde ödüllendirme amaçlı kullanılan bir kelimedir. Bunu ironi amaçlı söylemeniz çocuğunuzun kafasını karıştıracaktır.

"BİR ŞEYİN YOK"

Çocuklar düştüğünde anne-baba tarafından verilen ilk tepki genellikle "bir şeyin yok" tur. Fakat bu çocuğunuz tarafından onu anlamadığınız şeklinde yorumlanacaktır. Çocuğunuzun yaşadığı acıyı görmezlikten gelmeyin.

Çocuğunuza bu lafı sürekli olarak söylememeye dikkat edin. Örneğin yemek yerken ya da servisi kaçırmaması gerektiğini ifade ederken bu kelimeyi söylememeye özen gösterin. Çünkü bu durumda çocuk strese girecektir. Sürekli olarak acele ettiği yaşam biçimi de ilerleyen dönemlerde çocukta psikolojik sorunlara yol açacaktır.

"YETERİ KADAR ÇALIŞMAMIŞSIN"

Birçok çocuk için doğru olsa da bu ifade şöyle bir alt metin içeriyordur: “Hata yaptıysan yeteri kadar çalışmamışsın demektir.” Çocuklar sık sık hatalar yapabilir ve bunun birçok nedeni olabilir. Her şeyi pratik yapmaya bağlarsanız onun kendisini bir makine gibi hissetmesine neden olursunuz.

Çocuklara diyette olduğunuzu mümkün olduğunca söylememeye çalışın. Çünkü bu durum onları ilerleyen zamanlarda kendş görüntüleriyle alakalı strese sokabilir. Anne ve babayı model alan çocuklar, kendilerinin de diyet yapmaları gerektiğine inanabilir ve yemekte ckaçabilirler.

"YEMEĞİNİ BİTİRENE KADAR TATLI YOK"

Çocuğunuza iletişim kurarken aranızdaki bağ, sürekli olarak bir ödül ve ceza yöntemine dayanmamalıdır. Bu durum çocuğunuzu deney farelerine çevirmeye benzer. Böyle bir yasak getirmek yerine çocuğunuza neden yemeği önce yemeniz gerektiğini ve bunu beraber yapacağınızı anlatırsanız daha doğru bir adım atmış olursunuz.

"DUR YARDIM EDEYİM"

Çocuğunuz yardım istemeden ona yardımcı olmak için uğraşmayın! Böyle yaparsanız hem öğrenme hevesini elinden alırsınız hem de işleri tek başına yapamayacağı mesajını verirsiniz.

Kaynak: elmaelma.com