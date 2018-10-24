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CNN'in New York ofisinde bomba alarmı

CNN'in New York ofisinde bomba alarmı

CNN'in New York ofisine gönderilen bombalı paket nedeniyle tüm canlı yayınlar kesildi, ofisleri tahliye edildi. Bombalı saldırı girişimleri, terör olayı niteliği taşıdığı için Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından soruşturuluyor.

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Eklenme Tarihi: 24-10-2018 20:37 - Güncelleme: 24-10-2018 20:37

ABD’nin önde gelen haber kanallarından CNN’in New York’taki ofisleri bombalı paket alarmı üzerine tahliye edildi.

CNN sosyal medyadan paylaştığı mesajlarda, yangın alarmı üzerine tüm canlı yayınlarını kestiğini, alarmın bomba tehdidinden kaynaklandığının anlaşıldığını duyurdu. ABD’de son iki gün içinde üst üste 5 kez bomba alarmı yaşadı.

ABD Gizli Servisi, CNN’e gönderilen patlayıcı maddenin Amerikalı milyarder George Soros, ABD eski başkanı Barack Obama, eski First Lady ve Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ve Beyaz Saray’a gönderilen paylayıcılarla aynı olduğunu duyurdu.

Bombalı saldırı girişimleri, terör olayı niteliği taşıdığı için Federal Araştırma Bürosu (FBI) tarafından soruşturuluyor.

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