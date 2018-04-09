Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de! İşte ayrıntılar

Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. İşte yeni cinsel istismar düzenlemesinden ayrıntılar...
- Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak.
- Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
- 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir ve tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işlenmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilecek.
- Çocukların cinsel istismarı suçlarında, suçun niteliğine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar hüküm verilebilecek.
KİMYASAL HADIM NASIL UYGULANACAK?...
- Cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alınabilecek...
Hadım etmek ne demek? Kimyasal hadım olan seks yapabilir mi?
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