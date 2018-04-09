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Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de! İşte ayrıntılar

Cinsel istismar düzenlemesi TBMM'de! İşte ayrıntılar

Cinsel istismarda cezaları artıran düzenleme TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemeye göre, 'kimyasal hadım' nasıl uygulanacak?.. Cinsel saldırı sanıkları tahliye olmadan 3 ay önce ve tahliye olduktan sonra 5 yıl ayakta ve yatarak ilaçla cinselliği baskı altına alınacak...

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Eklenme Tarihi: 09-04-2018 12:16 - Güncelleme: 09-04-2018 12:56

Cinsel istismar suçlarına ilişkin kanun tasarısı TBMM Başkanlığı'na sunuldu. İşte yeni cinsel istismar düzenlemesinden ayrıntılar...

- Cinsel istismar suçlarına ilişkin yasa tasarısına göre, çocuğun cinsel istismarı suçu için öngörülen hapis cezasının üst sınırı 20 yıldan 40 yıla çıkarılacak.
- Suçun 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı işlenmiş olması halinde ise 30 yıldan 40 yıla kadar hapis cezası verilebilecek.
- 12 yaşını tamamlamamış çocuğa karşı cebir ve tehditle veya silah kullanmak suretiyle cinsel istismar suçu işlenmesi halinde müebbet hapis cezası verilebilecek.
- Çocukların cinsel istismarı suçlarında, suçun niteliğine göre ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına kadar hüküm verilebilecek.

KİMYASAL HADIM NASIL UYGULANACAK?...
- Cinsel suçlardan dolayı hapis cezasına mahkum olanlar hakkında tahliye edilme tarihinden 3 ay öncesinden başlamak üzere tahliyeden itibaren 5 yıla kadar, ayakta veya yatarak cinsel isteğin ilaçla baskılanması tedbiri alınabilecek...

Hadım etmek ne demek? Kimyasal hadım olan seks yapabilir mi?

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • eser 09 Nisan 2018 12:40 Cezalar suçla doğru orantılı olmalı.Diğer suçlar göz önüne alarak, aynı katagoride olamayacağı da dikkat edilmeli. Vur deyince de aşırıya gidilmemelidir

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