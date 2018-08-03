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Çinli profesörün canlı yayını polis baskınıyla kesildi

Çinli profesörün canlı yayını polis baskınıyla kesildi

Çin'de güvenlik güçleri, ABD'den bir yayın kuruluşuyla canlı telefon bağlantısı yaptığı esnada Çinli Profesör Sun Vınguang'ın evine baskın düzenledi.

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Eklenme Tarihi: 03-08-2018 12:24 - Güncelleme: 03-08-2018 12:24

CNN International'ın haberine göre, Şandong'daki evinden, "Voice of America" kanalıyla yaptığı canlı telefon bağlantısında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in son Afrika ziyaretini değerlendiren emekli profesörün konuşması, güvenlik güçlerinin baskınıyla kesildi.

Profesör, röportajı yapan kişiye 7 ya da 8 polisin geldiğini söylemeden önce, "Beni dinleyin. Bu yanlış mı? Sıradan kişiler fakir. Para harcamak için Afrika'ya gitmiyoruz. Para harcamak ülkemiz ve halkımız için iyi değil, yararlı değil." dedi.

Polis evine zorla girdiğinde Sun'un, yanlış bir şey söyleyip söylemediğini sorduğu, yayın kesilmeden önce de "Evime bu şekilde gelmeniz yasa dışı. Konuşma özgürlüğüm var." diye bağırdığı duyuldu.

Yayının kesilmesinin ardından, programın sunucusu izleyicilere, Voice of America ağının, Sun'a yapılanlara "güçlü bir şekilde" karşı çıktığını belirterek, "Çin'deki insan hakları durumu böyle." dedi.

Kanal, daha sonra Sun ile irtibat kurmaya çalışsa da başarılı olamadı.

80'li yaşlarında olan Sun, Çin Komünist Partisine ve hükümete yönelik eleştirel söylemleriyle biliniyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 03 Ağustos 2018 12:42 Kiisenger demiş ya biz hainleri buluruz kullanırız kendi hainlerimizi temizleriz diye.Çin polisi acemelik yapmış madem daireyi basacaksın önce elektriği kes sonra iletilimi kes(İnternet,cep telodonu)stüdyo dahi olsa böyle bir yeri basacaksan iletişimi kesmelisin sonra baskını yap.ABD'ye malzeme verdiler.Bunları Çinliler yapsaydı bu haber olmayacaktı.Her ne sebeple olursa olsun yabancı birilerine canlı yayında devletini kötülüyorsan vatan hainisin demektir.Kol kırılır yen içinde kalır

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