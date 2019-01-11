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Çin'in parası küresel para birimi olacak İngiltere Merkez Bankası Başkanı açıkladı

Çin'in parası küresel para birimi olacak İngiltere Merkez Bankası Başkanı açıkladı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Çin para birimi yuanın küresel para birimi olarak dolara rakip olacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 15:55 - Güncelleme: 11-01-2019 15:55

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Çin para birimi yuanın küresel para birimi olarak dolara rakip olacağını söyledi.

Paranın geleceği konusunda bankanın resmi web sayfasına iletilen soruları yanıtlayan Carney, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) para birimine (SDR) ilişkin bir soru üzerine, SDR’nin IMF üyeleri arasında yapılan işlemlerde kullanılmak üzere geliştirildiğini, uluslararası piyasalarda rezerv para olarak kullanılmasının zor olduğunu belirtti ve ekledi:

"Böyle olmakla birlikte, sonuçta ABD doları dışında rezerv para birimleri ortaya çıkması çok olası görünüyor. Küresel finans sisteminin evrimi şu anda global ekonominin gerisinde kaldı. Gelişmiş ülkelerde bazı finansal varlıklarda ekonomik aktiviteye oranla asimetrik birikmeler söz konusu.

"Örneğin gelişmekte olan ülkeler, küresel ekonomik aktiviteler içindeki paylarını yüzde 60'a yükseltirken, finansal varlıkların sahipliği olarak sadece yüzde 30 düzeyine çıkabildiler. Uluslararası ticaretin ise yüzde 50'si dolar ile yapılırken, ABD’nin küresel ticaretteki payı aslında yüzde 10'un çok altında.

"Dünya yeniden şekillenirken, reel ekonomi ve finansal ekonomi arasındaki bu fark azalacaktır. Bu süreçte yeni rezerv para birimleri ortaya çıkabilir. İlk etapta ben bunların mevcut ulusal paralar olmasını beklerim; mesela Çin renminbisi."

Bu tip değişimlerin bir gecede olmadığını da vurgulayan Carney, ABD'nin aslında 19. Yüzyıl'ın ikinci yarısında ekonomik olarak Birleşik Krallık'ı geçtiğini, ancak, doların sterlinin yerini almasının 1920'leri bulduğunu anımsattı.

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