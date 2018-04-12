Çin'den ABD'ye gözdağı: Savaş provası yaptılar!

Suriye'de ABD-Rusya gerilimi yaşanırken, Güney Çin Denizi'nde de Çin'in dev tatbikatı başladı. Üç gün sürecek dev tatbikatta Çin, ABD'ye adeta gözdağı verdi.

ABD-Çin geriliminin sıklıkla yaşandığı bölge olan Güney Çin Denizi'nde yapılan bu tatbikat, Washington'a mesaj olarak yorumlandı.

ÇİNLİ LİDER Xİ KAMUFLAJ GİYDİ

Çin'in dev donanması bölgede yapılan askeri tatbikata tam kadro olarak katıldı. Çok sayıda destoryer, savaş gemisi ve kruvazörün sularda yer aldığı tatbikat, Çin lideri Xi Jinping'in de katılımıyla ses getirdi.

Geçtiğimiz aylarda 'Yeni Mao' olarak ilan edilen Xi Jinping, tatbikata kamuflajlı kıyafetiyle katıldı, bizzat kendi tatbikatı komuta etti. Çin liderinin kamuflajlı halleri ABD'ye gözdağı olarak yorumlandı.

YENİ NESİL SAVAŞ ARAÇLARI SAHNEDE

Çin'in milyar dolarlar yatırarak ortaya çıkarttığı yeni nesil savaş makineleri de tatbikatta yerini aldı. Adeta bir 'savaşın provası' olarak gösterilen tatbikat, bölgedeki güç gösterisi olarak değerlendirildi.

GÜNEY ÇİN DENİZİ'NDE GERGİNLİK

ABD ve Çin'e ait savaş gemilerinin sıklıkla karşı karşıya geldiği ve dünyanın en önemli deniz güzergahlarından olan uluslararası sularda Çin başta olmak üzere kıyı ülkeleri Filipinler, Vietnam, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor.

Çin, 1947'de yayımladığı 9 kesik çizgili haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yaklaşık yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Pekin'in, tartışmalı sularda inşa ettiği yapay adalar üzerinde kurduğu üsleri silahlandırdığına yönelik iddialar bölge ülkeleri ile arasında gerginliğe sebep oluyor.