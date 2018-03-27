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Çin'den ABD'ye gövde gösterisi! Reuters duyurdu

Çin'den ABD'ye gövde gösterisi! Reuters duyurdu

Son yıllarda donanmaya ağırlık veren Çin’in gemileri, uydudan görüntülendi. Reuters’ın özel haber olarak verdiği fotoğraflara göre, Liaoning uçak gemisi ve 40’tan fazla gemi Güney Çin Denizi’ndeki Hainan adası civarında adeta gövde gösterisi yaptı.

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Eklenme Tarihi: 27-03-2018 14:13 - Güncelleme: 27-03-2018 14:13

Reuters haber ajansının bugünkü özel haberinde, Çin donanmasına ait uçak gemisi ve onlarca geminin gövde gösterisi yer aldı. Gemiler bölgedeki çok sayıda denizaltı ve uçakla tatbikata girişti. Tabikatın nereye taşınacağı ve ne kadar süreceği açıklanmadı. Çin konusunda uzman isimler, bu gösterinin olağandışı olduğunu Reuters’a belirtti.

Liaoning ve diğer gemiler, geçen hafta Tayvan Körfezi’ndeydi. Güney Çin Denizi’nde Çin’in yanı sıra Vietnam, Filipinler, Malezya, Brunei ve Tayvan hak iddia ediyor. Çatışan çıkarlar, bölgede gerginliğe neden oluyor.

Geçen ay Çin Komünist Partisinin resmi yayın organlarından Global Times gazetesi, nükleer yakıtlı uçak gemisi, yeni tip nükleer denizaltı ve insansız karşı istihbarat deniz araçları konusundaki kritik teknolojilerin geliştirme sürecinin hızlandırılacağını belirtmişti.

ÇİN'İN YAPAY ADASINA ABD SAVAŞ GEMİSİ YAKLAŞMIŞTI
Dünya devi Çin ile neredeyse bütün komşularını karşı karşıya getiren Güney Çin Denizi'nde geçen hafta sıra dışı bir operasyon gerçekleşmişti.

Reuters haber ajansına konuşan ABD'li yetkililer, USS Mustin savaş gemisinin Çin'in inşa ettiği suni adalara yaklaştığını söylemişti. Uluslararası ajansın son dakika koduyla geçtiği bilgiye göre, USS Mustin Spratly Adaları'ndaki Mischief Resifi'nin hemen yanından geçmişti.

Mischief Resifi'nde kurulan yapay adaya Çin'in havalimanı inşa ettiği ve savaş uçaklarını konuşlandırdığı, uydu görüntüleriyle belirlenmişti.

TATBİKAT ABD'YE CEVAP MI?
Pekin yönetiminin bu hamleye vereceği tepki merakla bekleniyordu. Çin’in tatbikatı, ABD’nin hamlesine cevap verildiği yorumlarını beraberinde getirdi.

Geçen yıl ABD donanmasının bölgede yaptığı tatbikat gerilimi tırmandırmış, Çin kaygılarını Washington yönetimiyle paylaşmıştı.

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