Çin’de 5 büyüklüğünde deprem

Çin’in güneybatısında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin yerin 7 kilometre altında gerçekleştiği belirtilirken, sarsıntı nedeniyle en az bir kişinin yaralandığı, iki evin kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

Yünnan Deprem Ofisi, depremin ardından acil müdahale durumuna geçerek deprem bölgesine uzman ekipler gönderdi.