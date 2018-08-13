Çin 'in seyahat şirketi ödemelerinde TL'yi durdurdu

ÇİNli online seyahat şirketi Ctrip, TL'deki sert değer kayıpları nedeniyle müşterilerin TL ile ödeme yapmalarını durdurduğunu belirtti.

Ctrip sözcüsü yaptığı açıklamada bazı müşterilerinin TL ile ödeme yaptıktan sonra bunu iptal edip Çin para birimi yuanda geri ödeme talep ederek TL'deki dalgalanmayı kullanması nedeniyle, internet sitesinde TL ile ödeme yapma seçeneğini kaldırdığını söyledi.