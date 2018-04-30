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Çiftlik Bank'ın yazılımcısından bomba 'Tosun' ifşası!

Çiftlik Bank'ın yazılımcısından bomba 'Tosun' ifşası!

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, Mehmet Aydın ile yaptıkları en son görüşmeyi de anlattı. Cumhur son görüşmede, Suat Emur adlı adamının Çiftlik Bank hakkındaki raporu 'temiz' çıkarmak için Aydın'dan 500 bin dolar aldığını daha sonra 1 milyon daha isteyince 'dolandırıldığını' anlayarak Suat'ı kovduğu olay hakkında konuştuğunu itiraf etti.

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Eklenme Tarihi: 30-04-2018 11:27 - Güncelleme: 30-04-2018 11:27

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında önceki gün tutuklanan 'yazılım sorumlusu' Cudi Cumhur Yurdakul, Mehmet Aydın ile yaptıkları en son görüşmeyi anlattı. Aydın ile en son 5-8 Mart arasında Brezilya'da görüştüklerini anlatan Yurdakul, bu görüşmede muhasebeci Kalender Kemal'in yanı sıra ismini hatırlamadığını söylediği Kıbrıslı bir noterin de bulunduğunu söyledi.

Yurdakul; Aydın'ın kendisine Suat Emur adlı adamının Çiftlik Bank hakkındaki raporu 'temiz' çıkarmak için kendisinden 500 bin dolar aldığını; daha sonra 1 milyon daha isteyince 'dolandırıldığını' anlayarak Suat'ı kovduğunu anlatmış.

SON GÖRÜŞME BREZİLYA'DA
Cudi Cumhur, Brezilya'da geçtiğimiz Mart ayında yaptıkları görüşmeyi şöyle anlattı: 

"Son görüşmemiz Brezilya'da Sao Paulo'da oldu. Önce Dubai'ye çağırmıştı. Orada görüşecektik. Daha sonra değiştirerek Brezilya'ya gelmemizi istedi. Görüşmede ben, muhasebeci Kalender Kemal, ağabeyi Fatih Aydın ve adını bilmediğim Kıbrıslı bir noter vardı. Ben 'Ne zaman dönmeyi planlıyorsunuz? diye sordum.’

‘500 BİN DOLAR VERDİM’
‘Mehmet Aydın da bana 'Rapor açıklanmadan gelmeyeceğim, bana o kadar söz verdiler, sürekli 'rapor tamam, iyi açıklanacak, rüşvet veriyoruz' dediler.  Suat (Emur) 500 bin dolar istedi. Ben yalan dolan olduğunu söyledim onlar ısrar ettiler, 'Bu parayı verdiğimizde raporu olumlu çıkartacağız' dediler. Ben de raporu görmeden para vermem dedim. En son para olmazsa rapor çıkmaz dediler mecburen son güvenip verdim. Daha sonra tekrar 1 milyon dolar daha istediler s...r çektim kovdum Suat'ı da..." dedi. Başka önemli birşey konuşmadık zaten, dışarıda yemek yedik. Sonra Mehmet, Fatih ile bir yere gitti ama söylemedi nereye gittiğini, ki zaten işlerini sorgulamazdım."

'RAPORU HAVADA ÖĞRENDİM'
"Kıbrıslı noterin ne için geldiğini bilmediğini söyleyen Yurdakul devamında şunları anlattı: '8 mart günü geri döndük. Ben  Türkiye'ye dönerken inmeye 2 saat kala havada okudum raporun açıklandığını... Türkiye'ye gelince de Niyazi'ye söyledim Mehmet rapor açıklanmadan gelmeyeceğim demişti, bu rapora göre gelmeyecektir muhtemelen dedim. Bir daha da gelmedi zaten"

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