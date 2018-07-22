  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Çiftlik Bank soygununda flaş gelişme! Uruguay bunu yaptı...

Çiftlik Bank soygununda flaş gelişme! Uruguay bunu yaptı...

Çiftlik Bank vurgununda Mehmet Aydın'ın Uruguay'daki aracısı olmakla suçlanan ve Uruguay'da tutuklu bulunan Osman Naim Kaya'nın serbest kaldığı ortaya çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 22-07-2018 09:20 - Güncelleme: 22-07-2018 09:20

2 milyar liraya yakın vurgunun yapıldığı Çiftlik bank olayıyla ilgili son dakika haberine göre, Çiftlik Bank'ın patronu Mehmet Aydın'ın kaçtığı Uruguay'daki tüm işlerini halleden aracısı Osman Naim Kaya serbest bırakıldı. Kaya, Çiftlik bank skandalının patlamasının ardından Türkiye'nin talebiyle Uruguay tarafından tutuklanmıştı. Hürriyet'in haberine göre, Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın 120 gün boyunca tutuklu kaldığı cezaevinden salındığını aktardı.

ÜLKEDEN ÇIKIŞ YASAĞI KONULDU... Kaya'nın Uruguay'da hakkında kara para aklama soruşturması bulunması nedeniyle ülkeden çıkış yasağının bulunduğu da ifade edildi. Uruguaylı kaynaklar, Osman Naim Kaya'nın Türkiye'ye iade edilmesi için gereken evrakların Uruguay makamlarına yeterli süre içinde teslim edemediğini iddia etti. Kaya, yüksek profilli suçluların kaldığı cezaevine Türkiye'nin talebi nedeniyle gönderilmişti.

MİLYONLARI AKLAMAKLA SUÇLANIYORDU... Kaya, Türkiye'de milyonlarca liralık yolsuzluk yaparak Uruguay'a kaçan ve oradan da Brezilya'ya kaçtığı düşünülen Mehmet Aydın'ın ülkeye getirdiği yüklü miktarda parayı kendi üzerinden aklamakla suçlanıyor. Kaya, daha önce Mehmet Aydın'dan yüklü miktarda para ve mülk aldığı yönündeki iddiaları yalanlamıştı.

Çiftlik Bank'ın tosuncuğu Mehmet Aydın’ın Uruguay’da yetiştirdikleri hayvanları Türkiye’ye götüreceklerini söyleyerek kendisiyle iletişime geçtiğini iddia eden Kaya, Türkiye’ye yaptığı ziyaretlerde bazı çiftlikleri bizzat gezdiğini ve kendi tabiriyle Türkiye'de ’10 numara’ işleyen bir sistem gördüğünü söylemişti.

Daha önce Mehmet Aydın ile temasları hakkında, "Bir eşeklik ettim” ifadesi kullanan Osman Naim Kaya, kendisinin de Türkiye’deki on binlerce kişi gibi Mehmet Aydın’a aldanan biri olduğunu iddia etmişti.

Çiftlik Bank'ın lideri Mehmet Aydın'ın hangi ülkeye kaçtığı belli oldu

Çiftlik Bank'ın tosuncuğu Ferrari, yat ve malikane aldı!

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Çiftlik Bank soygununda flaş gelişme! Uruguay bunu yaptı... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 22 Temmuz 2018 10:05 Akp ile ortaklar ortak.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro