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Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi

Çiftlik Bank soruşturmasında 4 kişiye tutuklama talebi

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında şirketin muhasebecisinin de olduğu 8 şüpheliden 4'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 12-04-2018 19:38 - Güncelleme: 12-04-2018 19:38

Çiftlik Bank soruşturması kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Aralarında Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K.'nın da bulunduğu 4 şüphelinin “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanması talep edildi.

4 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümlerinin uygulanması istendi. Habertürk'te yer alan habere göre; Gelir getirme vaadiyle vatandaşlar adına para karşılığı açılan sanal hesaplardan oluşan ve ayrıca fiilen çiftlikler de oluşturulup gelir getirdiği iddia edilen Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 kişiden 4'ü tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İstanbul Mali Şuçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordineli yürüttüğü operasyonda geçen hafta 8 kişi gözaltına alındı. Mali Şube ekipleri, yapılan çalışmalarında sanal para "bitcoin madeni" üreten tesisleri de tespit etti. Söz konusu tesislerdeki dijital materyallere ve makinelere el konuldu. Soruşturmanın firari şüphelilerinden muhasebe sorumlusu ile birlikte toplam 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler arasında Çiftlik Bank organizasyonunda kurulan Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K. isimli şüpheli mali müşavirlik ofisinde yakalanarak gözaltına alındı.

4 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL İSTEMİ

İşlemleri tamamlanan şüpheliler Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Çiftlik Bank adı altında faaliyet gösteren şirketler bünyesinde çalışan ve görev alan 8 şüpheliden A.Ç., Ş.C., A.E. ve M.İ.D. “bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından adli kontrol hükümleri uygulanması için mahkemeye sevk edildi.

4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ

Aralarında Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K.'nın da bulunduğu 4 şüpheli ise “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “ bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” ve “tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticileri dolandırıcılığı” suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.

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