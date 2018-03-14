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Çiftlik Bank olayında ilk gözaltı! İkametine operasyon

Çiftlik Bank olayında ilk gözaltı! İkametine operasyon

Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyelerinden Cemal Çolak, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İstanbul’da ikametine yapılan operasyonda gözaltına alınarak Sakarya’ya getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Çolak, adliyeye sevk edildi.

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Eklenme Tarihi: 14-03-2018 13:11 - Güncelleme: 14-03-2018 13:11

Geçtiğimiz günlerde, Sakarya'nın Taraklı ilçesindeki, Çiftlik Bank Mavi Yumurta Damızlık Tesisinde, Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kararı ile arama yapılarak, evraklara el konulmuştu. Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Çiftlik Bank’ın yönetim kurulu üyelerinden Cemal Çolak’ın (35) İstanbul’un Üsküdar ilçesinde bulunan ikametine operasyon düzenlenerek gözaltına alındı.İLK İFADESİNDE İSTİFA ETTİĞİNİ SÖYLEDİ: Gözaltına alınan yönetim kurulu üyesi Çolak, Sakarya Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Burada ki ifadesinde, kendisinin güvenlik görevlisi olduğunu ve daha sonrasında ise bilgisi dışında şirket müdürü yapıldığını söyledi. Çiftlik Bank ile yaşanan sıkıntılar sonrasında durumdan şüphelenerek sözde müdürlükten istifa ettiğini de ifade eden Çolak, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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On binleri dolandırmıştı o işe de el atmış!

 

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Kaynak : İHA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • fikret boduroğlu 14 Mart 2018 13:42 hiç bir şey olmaz.kolay kazanmak isteyen vatandaşımız ya soyar yada soyulur.bu beklenen bir sondur.bu bitti ,sıradaki gelsin.

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