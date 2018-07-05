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Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha!

Çiftlik Bank mağdurlarına bir şok daha!

Çiftlik Bank mağdurlarından yaklaşık 2 bin kişinin icra takibi kabul edilirken, muhatap bulamadıkları için alacakları tahsil edilemediği ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 05-07-2018 09:02 - Güncelleme: 05-07-2018 09:02

Çiftlik Bank mağdurlarından yaklaşık 2 bin kişinin icra takibi kabul edilirken, muhatap bulamadıkları için alacakları tahsil edilemedi.
Sabah'ta yer alan habere göre, binlerce kişiyi para kazanma vaadi ile dolandırarak yurtdışına kaçan Çiftlik Bank Kurucusu Mehmet Aydın'ın hâkim, savcı, doktor ve icra müdürlerini de ağına düşürdüğü ortaya çıktı.

8 BİN KİŞİ TAŞINMAZLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ
Paralarını tekrar alabilmek için icra takibinde bulunan yaklaşık 8 bin kişi, WhatsApp üzerinden haberleşme sağlayarak Çiftlik Bank'a ait olan ve atıl durumda bulunan taşınmazların peşine düştü. Mağdurların kendi imkânlarıyla yaptığı araştırma çerçevesinde sadece Akhisar, Burgaz ve Saray'da bulunan taşınmazların değerinin 40 milyon lira değerinde olduğu belirlendi.

2 BİN KİŞİ İCRAYI KESİNLEŞTİRDİ
Edinilen bilgiye göre, 132 bin 122 mağdur arasında bulunan binlerce kişi alacağını tahsil etmek için mahkemeye başvuruda bulunmadı. Sadece yüksek miktarda para kaptıran kişiler alacaklarını tahsil etmek için yargıya başvururken, 2 bin kişinin başvurusu kabul edildi. Taşınmazlar hakkında satış yaptırmak isteyen mağdurlar, savcılığa başvurarak gereğinin yapılması talebinde bulundu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • BENCE BEMECE 05 Temmuz 2018 09:15 o iş öyle olmaz. dava edene parasını ver ?eeee ? etmeyen dolandırılmadı mı ? o kadar insan bir anda dava açsa adalet sistemi kilitlenir. devlet alacaklılara bu malları paraya çevirip alacaklarının miktarı üzerinden yüzde vermeli. yüzbin verene 10.000 , onbin verene 1.000 , 1.000 verene 100 gibi.

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