CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İlk açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından siyasilerden açıklamalar da ardı arkasına gelmeye devam ediyor.

CHP Milletvekili Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir soruya, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır" diyerek cevap verdi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU OLABİLİR"

Altay, Habertürk canlı yayınında "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir. Bu tamamen kendisinin takdiri" dedi. Altay, CHP'nin adayının 15 gün içinde netleşeceğini söyledi.

Erdoğan'ın seçim kararı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama

Erken seçim belirdi CHP Ahmet Necdet Sezer'e koştu...