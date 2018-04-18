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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İlk açıklama!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? İlk açıklama!

Türkiye 24 Haziran 2018 günü erken seçime giderken gözler CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna çevrildi. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, CHP'nin adayı konusunda ilk ismi açıkladı. Altay, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır" dedi.

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Eklenme Tarihi: 18-04-2018 17:27 - Güncelleme: 18-04-2018 17:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminin 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılacağını açıklamasının ardından siyasilerden açıklamalar da ardı arkasına gelmeye devam ediyor.

CHP Milletvekili Engin Altay, CHP'nin cumhurbaşkanı adayının kim olacağıyla ilgili bir soruya, "Resmi ortamda henüz aday değerlendirmemiz yapılmadı önümüzdeki günlerde bu yapılacaktır" diyerek cevap verdi.

"KEMAL KILIÇDAROĞLU OLABİLİR"

Altay, Habertürk canlı yayınında "Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu aday olabilir. Bu tamamen kendisinin takdiri" dedi. Altay, CHP'nin adayının 15 gün içinde netleşeceğini söyledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • siyenpi 18 Nisan 2018 18:11 herkesten oy alabilecek bir lider çıkarmalılar yoksa şansları yoktur aklın yolu bir.

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