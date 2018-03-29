  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVDap İzmir'de topraktan senetle başlayan satış fırsatı
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'lilere yasak geldi! Artık açıklanmayacak

CHP'lilere yasak geldi! Artık açıklanmayacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partililere yönelik yaptığı izin almadan medya organlarına açıklama yapılmaması yönündeki uyarısının ardından parti yönetimi medya konusundaki kırmızı çizgiler belirlendi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 29-03-2018 09:04 - Güncelleme: 29-03-2018 09:04

Gazeteci kökenli milletvekillerinden Tuncay Özkan’a bağlı olan CHP Basınla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Genel Başkan Yardımcılığı, milletvekili ve PM üyelerine 'medya tutum belgesi' hazırladı.

Sıkıntıların önüne geçebilmek için birçok önlemin yer aldığı belgede partililere yönelik sert talimatlar bulunuyor. “Amaç, her arkadaşımızın medyada daha çok yer almasını ve partimizin sesinin daha güçlü duyulmasını sağlamak” denen tutum belgesinde sıralanan talimatlar şöyle:

Medya ve kamuoyu önüne çıkacak partimiz CHP üyeleri ile yönetici ve seçilmiş kişileri, 'stratejik' önemdeki konular hakkında şahsi görüş ve kanaatlerini açıklayamaz.

MEDYAYA ÇIKMADAN İZİN ALINMALI: Anlık sorularla muhatap olsalar dahi PM’den geçmemiş, genel başkan, parti sözcüsü, MYK üyeleri, TBMM Grup Başkanvekillerince açıklanmamış stratejik açıklamalardan kaçınırlar. Medyaya çıkmadan partililer önce izin alınmalı. Milletvekilleri nöbetçi grup başkanvekillerine, PM üyeleri de basından sorumlu genel başkan yardımcılığına bilgi verir ve parti politikasına ilişkin bilgi talep eder.

RÖPORTAJLAR İÇİN ÖN BİLGİ ALINMALI

Uzmanlık alanı doğrultusunda programlara konuk olunmalı.
Programda tüm konuklar veya temsil edilen partiler arası denklik vazgeçilmez unsurumuz olmalı. Gazete röportajları ile için de hangi sayfada, sayfanın neresinde ne kadar alan alacağı ile ilgili bilgi alınmalıdır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'lilere yasak geldi! Artık açıklanmayacak haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro