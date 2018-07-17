  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'li isimden bomba iddia! İnce o gece bakın neden sessiz kalmış!

CHP'li isimden bomba iddia! İnce o gece bakın neden sessiz kalmış!

CHP PM üyesi Erdal Aksünger, partisi tarafından Muharrem İnce'ye 24 Haziran gecesi sonuç gönderilemediğini söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-07-2018 10:08 - Güncelleme: 17-07-2018 10:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşadı.

Seçim gecesi büyük bir sessizlik içerisinde olan Muharrem İnce hakkında birçok iddia ortaya atıldı. İnce; kaçırıldığı yönündeki iddiaları defalarca yalanladı, sessiz kalmasının yoğunluktan dolayı olduğunu söyledi.

ALKOL ALDI İDDİASI: CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin ise Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi çok fazla alkol aldığını bu yüzden kameraların karşısına geçemediğini iddia etti.

CHP, SONUÇ MONUÇ GÖNDEREMEDİ: Konuyla ilgili bir açıklama da CHP PM üyesi Erdal Aksünger'den geldi. Aksünger, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" ifadelerini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'li isimden bomba iddia! İnce o gece bakın neden sessiz kalmış! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • SİVASLI 17 Temmuz 2018 10:11 BU PARTİYE GÜVEN TÜRKİYEYİ TESLİM ET? KENDİLERİNİ İDARE ETMEKDEN ACİZLER BUNLARA KİM NEDEN GÜVENSİN.

    CEVAP YAZ 11 1
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro