CHP'li isimden bomba iddia! İnce o gece bakın neden sessiz kalmış!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Muharrem İnce, Recep Tayyip Erdoğan karşısında büyük bir hezimet yaşadı.

Seçim gecesi büyük bir sessizlik içerisinde olan Muharrem İnce hakkında birçok iddia ortaya atıldı. İnce; kaçırıldığı yönündeki iddiaları defalarca yalanladı, sessiz kalmasının yoğunluktan dolayı olduğunu söyledi.

ALKOL ALDI İDDİASI: CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Levent Gültekin ise Muharrem İnce'nin 24 Haziran gecesi çok fazla alkol aldığını bu yüzden kameraların karşısına geçemediğini iddia etti.

CHP, SONUÇ MONUÇ GÖNDEREMEDİ: Konuyla ilgili bir açıklama da CHP PM üyesi Erdal Aksünger'den geldi. Aksünger, "Muharrem Bey söyleyemedi ben söyleyeyim. Kimse Muharrem Bey'e sonuç monuç göndermedi. Çıksın aksini iddia etsinler de göreyim. Sonuç monuç aldığı yok, bu yüzden orada donmuş bir şekilde kaldı" ifadelerini kullandı.