CHP'li isimden Başkan Erdoğan'a sürpriz ziyaret

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici Beştepe'de bir görüşme geçekleştirdi.

Görüşme sonrası açıklamalarda bulunan Kesici, "Ben bu randevu talebini 25 Haziran'da seçimin hemen ardından iletmiştim. Randevu bugüne verildi. Görüşmeden Kılıçdaroğlu'nu da bilgilendirdim. Sonrasında da görüşmeyle ilgili kendisine bilgi verdim. Tamamen bir nezaket ziyaretiydi. Kendisini tebrik edip başarılar diledim." ifadelerini kullandı.

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CHP'li Kesici, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TBMM'deki yemin töreni görüntülerini paylaşarak, "Cumhuriyetimizin 3. Dönemi 09.07.2018 tarihi itibariyle Sayın Devlet Başkanı-Cumhurbaşkanımızın TBMM’de yemin etmesiyle başlamış bulunmaktadır. Allah vatanımız, devletimiz, milletimiz ve halkımız için hayırlı uğurlu etsin. Devletimiz ve Cumhuriyetimiz ilelebet payidar olsun" tweetiyle kutlamıştı. Bu paylaşım bazı CHP'liler tarafından tepkiyle karşılanmıştı.