CHP'li başkana şok haber! Savcı hapis istedi

Bülent Kerimoğlu’nun yanı sıra korumaları ve zabıtalarının da aralarında olduğu 8 kişi hakkındaki dava, geçen yıl yaşanan ve bir işçinin hayatını kaybettiği yıkımda yaşanan arbede nedeni ile açıldı. İddianamede, Kerimoğlu ve beraberindeki kişilerin, nüfuzlarını kullanarak müştekileri darp ettiği öne sürüldü. Kerimoğlu ise savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını, davacıların kendisine küfrettiğini belirterek "Beni ölümle tehdit ettiler" dedi.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin özel haberine göre, Bakırköy Belediyesi, Bakırköy Spor Vakfı’nın 1993’ten beri işlettiği sosyal tesisler için aldığı yıkım kararını geçen 11 Aralık sabahı uygulamaya koydu. Yıkım esnasında, belediye işçisi Mustafa Yılmaz, başına isabet eden sert bir cisim nedeni ile yaşamını yitirdi. Yılmaz’ın vefatı nedeni ile Başkan Bülent Kerimoğlu da olay yerine geldi. Bu esnada arbede yaşandı. Tesisin işletmecileri ile Başkan Kerimoğlu ve zabıtalar arasında tartışma yaşandı. Yaşanan gerilim sonrası taraflar birbirleri hakkında şikâyetçi oldu. Başkan Kerimoğlu ile birlikte zabıta korumaların da içinde bulunduğu 8 kişi hakkında yürütülen soruşturma geçen ay tamamlandı.

KÜFREDİP ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Başkan Kerimoğlu savcılık ifadesinde hakkındaki suçlamaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Kerimoğlu ifadesinde özetle “Ben daha olay yerine henüz gelmişken, oradaki gruptan, bana, çocuklarıma ve eşime sinkaflı sözlerle küfür etmeye başladılar. ‘Bu ölümün sorumlusu sensin’ diyerek ölümle tehdit ettiler. Ayrıca, ‘Ş.. seni burada yaşatmayacağız’ diye bağırdılar. Sonradan adını öğrendiğim Alper İnanç isimli kişi bana aynı şekilde hakaret ve tehditlerde bulundu. Ben, Şeref Varan’a doğru döndüğümde elini beline attı. Ancak, silah olup olmadığını görmedim. Bu yapı ruhsatsız ve kaçak yapı olduğu için yıkım kararı aldık. Bu nedenle, belediyeye ve şahsıma karşı husumet beslemektedirler” dedi.

SAVCILIK: NÜFUZLARINI KULLANDILAR

Savcı Yaşar Tanrıverdi'nin imzasını taşıyan 13 Temmuz tarihli iddianamede, 8 kişi, ‘Basit yaralama’, ‘Hakaret’, ve ‘Tehdit’ suçu işlemekle suçlandı. İddianamede şöyle denildi, “Tartışma sırasında Bakırköy Belediye Başkanı şüpheli Bülent Kerimoğlu ile yanındaki diğer şüphelilerin, müştekileri, nüfuzlarını kullanarak darp ettikleri, aynı zamanda şüpheli Bülent Kerimoğlu’nun, müşteki M. Şerif Varan ve Alper İnanç’a, sinkaflı sözlerle hakarette bulunduğu ve Alper İnanç’a ‘Seni öldüreceğim’ dediği…”

2 YILDAN 11 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İddianamede, Kerimoğlu’nun yanı sıra iddianamede şüpheli olarak yer alan diğer isimler ise şunlar: Akın Güler, Ercan Görünlü, Erol Özdemir, Mutlu Aydın Güneşli, Özcan Şentürk, Yücen Durukan, Zeynal Öncü... Savcılık, Kerimoğlu’nun 2 yıl 8 aydan 11 yıla hapis istemi ile yargılanmasını istedi. Hazırlanan iddianameyi kabul eden Bakırköy 12. Asliye Ceza Mahkemesi, duruşma için Kasım ayı başına gün verdi.

Müştekilerin avukatı Şevket Çelik, "Soruşturmaya konu suçlar, bakanlık iznine bağlı değil. Bu nedenle, savcılık soruşturma izni için talepte bulunmadı" dedi.