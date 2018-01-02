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CHP'li Aldan'a 610 kişiden suç duyurusu

CHP'li Aldan'a 610 kişiden suç duyurusu

Muğla Milletvekili Aldan hakkında, 696 sayılı KHK'ye ilişkin sözleri nedeniyle Ankara'da 610 kişi suç duyurusunda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 02-01-2018 17:56 - Güncelleme: 02-01-2018 17:56

CHP Muğla Milletvekili Ömer Süha Aldan hakkında, katıldığı bir radyo programında sarf ettiği 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin sözleri nedeniyle 610 kişi suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aldan hakkında başlatılan soruşturmanın ardından Ankara'da 610 kişi şikayette bulundu.

Suç duyurusunda bulunanlar arasında bazı 15 Temmuz şehit yakınları ve gazileri ile vatandaşlar yer alıyor.

Diğer illerdeki suç duyurularının da yetkisizlik kararlarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi bekleniyor.

CHP Milletvekilli Aldan, 26 Aralık 2017'de katıldığı bir radyo programında, 24 Aralık 2017'de yayımlanan 696 sayılı KHK'nin 121. maddesiyle ilgili açıklamalarda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da resen soruşturma başlatmıştı.

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  • astr 02 Ocak 2018 19:13 Bizde bulunalım, laflarının hesabını versin!

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