CHP'den şok Mustafa Sarıgül iddiası DSP'ye geçiyor

31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığı adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa edeceği iddia edildi.

Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

Sarıgül için farklı iddialar dolaşıyor. Bunlardan biri Şişli'den bağımsız aday olma olasılığı diğeri ise DPS'ye katılması.

Geçtiğimiz günlerde Habertürk TV'de yayınlanan Gündem programına katılan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli adayı olacağını bir iki gün içinde açıklayacak” demişti.

Yarkadaş şu ifadeleri kullanmıştı: "Mustafa Sarıgül, CHP'den aday gösterilmeyeceğini anladı. Bu yüzden, bir iki gün içinde DSP'den belediye başkan adayı olacağını açıklayacak. Sarıgül, Şişli'de yüzde 56 oy alacağına inanıyor."