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CHP'den şok Mustafa Sarıgül iddiası DSP'ye geçiyor

CHP'den şok Mustafa Sarıgül iddiası DSP'ye geçiyor

31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığı adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa edeceği iddia edildi. CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli adayı olacağını bir iki gün içinde açıklayacak” demişti.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 09:54 - Güncelleme: 23-01-2019 09:54

31 Mart'taki yerel seçimlerde Şişli Belediye Başkanlığı için adaylığı adı geçen Mustafa Sarıgül'ün CHP'den bugün istifa edeceği iddia edildi.

Sarıgül dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Kuştepe'den bütün Sevgi Merkezi'ndeki arkadaşlarıma sesleniyorum. Yarın saat tam 12.30'da Sevgi Merkezi'ndeyiz. Yeni Şişli'yi, Şişli'nin geleceğini sizlerle birlikte paylaşacağım" demişti.

Sarıgül için farklı iddialar dolaşıyor. Bunlardan biri Şişli'den bağımsız aday olma olasılığı diğeri ise DPS'ye katılması.

Geçtiğimiz günlerde  Habertürk TV'de yayınlanan Gündem programına katılan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş, "Mustafa Sarıgül, DSP'den Şişli adayı olacağını bir iki gün içinde açıklayacak” demişti.

Yarkadaş şu ifadeleri kullanmıştı: "Mustafa Sarıgül, CHP'den aday gösterilmeyeceğini anladı. Bu yüzden, bir iki gün içinde DSP'den belediye başkan adayı olacağını açıklayacak. Sarıgül, Şişli'de yüzde 56 oy alacağına inanıyor."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • mniksek 23 Ocak 2019 10:56 SARIGÜL HANGİ PARTİDEN GİRERSE GİRSİN RAHAT KAZANIR, BAĞIMSIZ GİRSE GENE KAZANIR, YEREL SEÇİMLERDE ŞAHSİYET ÇOK ÖNEMLİ, PARTİ İKİNCİ PLANDA KALIR...

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