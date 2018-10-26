CHP'den MHP'ye misilleme kararı

Basına kapalı CHP grup toplantısında “TBMM’de gerilim istenmediği” vurgulanırken, buna rağmen CHP’lilere yönelik sataşma ve saldırılara misliyle karşılık verilmesi kararlaştırıldı.

Şevket Yaman'ın Milliyet'teki haberine göre, CHP ve MHP milletvekilleri arasında TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan ve arbedeye varan tartışmanın ardından basına kapalı olarak toplanan CHP grubu, bundan sonra yaşanabilecek gerilimlerde nasıl bir tavır izlenileceğini konuştu. Bu çerçevede, öncelikle diğer partilerle görüşerek, “gerginlik istemiyoruz” mesajı vermeyi planlayan CHP, kendilerine yönelik olası girişimlere ise, “misliyle karşılık verme” kararı aldı.

CHP TBMM grubu, dün Grup Başkanvekili Engin Altay başkanlığında basına kapalı olarak toplandı. Toplantının ana gündemini ise, CHP’nin 2019 bütçesi görüşmelerinde izleyeceği yol haritası oluşturdu. Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, toplantıda, bütçe teklifi ile Sayıştay raporlarına ilişkin sunum yaptı. CHP, bütçe görüşmelerinin gerçekleştirileceği süre içinde, “sert muhalefetini sürdürme” kararı aldı. Toplantıda, önceki gün TBMM Genel Kurulu’nda MHP’liler yaşanan arbede de gündeme geldi. Bazı milletvekillerinin, “MHP’liler, diğer arkadaşlarımızın Genel Kurul’dan ayrılmasını bekledi, sayımız azalınca saldırdılar” diyerek, bu durumun kabul edilemez olduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından CHP milletvekilleri, TBMM’de yaşanacak tartışmalarda nasıl davranacaklarına ilişkin bir tavır benimsedi. Buna göre öncelikle, CHP grup başkanvekillerinin, diğer partilerdeki mevkidaşlarıyla görüşerek, “TBMM’de gerilim yaşanmasını istemediklerini” ileteceği öğrenildi. Buna rağmen yaşanabilecek gerilimlerde ise CHP milletvekillerinin sert bir tavır göstermesi yöntemi benimsendi.

ALTAY, YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Engin Altay, dün TBMM Başkanı Binali Yıldırım ile TBMM Resmi Konut’ta görüştü. Görüşmede güvenlik soruşturmaları nedeniyle göreve başlatılamayan CHP’li milletvekili danışmanlarının durumunun gündeme geldiği, danışmanların kısa sürede göreve başlayacakları öğrenildi. Görüşmede ayrıca Yıldırım’ın Genel Kurul’da yaşanan gerilime ilişkin “sağduyu” mesajı verdiği de belirtildi.