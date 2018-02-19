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CHP'den Bahçeli'ye Ay Yıldız tepkisi!

CHP'den Bahçeli'ye Ay Yıldız tepkisi!

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bahçeli'nin Ay-yıldız ittifakı benzetmesi için "Ay Yıldız ittifakı, Ay Meclistir Yıldız ise Cumhurbaşkanı, Bahçeli ağzından itiraftır, güneş yıldızdır çekim merkezidir. Ay ise uydunun, yıldızın etrafında döner. Meclisi yıldızın uydusu yapmayı itiraf ediyor. Saraydaki Erdoğan’ın uydusu haline getirilmek istenen Meclis, bu milleti sarayın uydusu yapmanıza izin vermeyeceğiz" şeklinde yanıt verdi.

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Eklenme Tarihi: 19-02-2018 16:47 - Güncelleme: 19-02-2018 16:47

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Afrin'e gideceklerini söylediklerini belirterek “Afrin'e gideceğim diyen sadece bu değil Bahçeli, çift yumurta ikizi bunlar, tek yumurta ikizine döndüler hiçbir fark yok artık arada, konuşmalar Saray'da yazılıyor aynı konuşmayı Erdoğan da Bahçeli de yapıyor." dedi.

"OSMANLI TOKADINI SEÇMENDEN YİYECEKLERİNE KUŞKUNUZ OLMASIN"
CHP Grup BAşkanvekili ÖZgür Özel, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 'Ay-yıldız' ittifakı benzetmesine ilişkin şunları söyledi: "Ay Yıldız ittifakı, Ay Meclistin Yıldız ise Cumhurbaşkanı, Bahçeli ağzından itiraftır, güneş yıldızdır çekim merkezidir. Ay ise uydunun, yıldızın etrafında döner. Meclisi yıldızın uydusu yapmayı itiraf ediyor. Saraydaki Erdoğan'ın uydusu haline getirilmek istenen Meclis, bu milleti sarayın uydusu yapmanıza izin vermeyeceğiz. İstediğiniz kadar kanun değiştirin ittifak planı yapın tarih önünde hesap sorulacağından emin olabilirsiniz. Osmanlı tokadını seçmenden yiyeceklerine kuşkunuz olmasın."

"ÇİFT YUMURTA İKİZİ BUNLAR, TEK YUMURTA İKİZİNE DÖNDÜLER"
Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin'e gideceğini söylediğini anımsatarak şöyle dedi: “Afrin'e gideceğim diyen sadece bu değil Bahçeli, çift yumurta ikizi bunlar, tek yumurta ikizine döndüler hiçbir fark yok artık arada, konuşmalar Saray'da yazılıyor aynı konuşmayı Erdoğan da Bahçeli de yapıyor. Metine tam sadık Bahçeli. Bahçeli ile MHP ile bağlantı kurmak yerine sarayın sözcüsü sarayın yancısı diye bahsetmek, 60 yıllık partiyi kendisine baba evi bellemişlerdir yüreklerini kırmaz, çünkü birilerinin derdi parti değil saray."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 19 Şubat 2018 17:26 Dünya Afrin Köyleri görüntüleriyle çalkalanıyor!.. Trump Tayyip'e arka çıktı!......... Suriye'de Kürtlere karşı kimyasal silah kullanıldığına sanmıyorum dedi!.

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