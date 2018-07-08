CHP'de TBMM Grup yönetimi belirlendi...

Cumhuriyet Halk Partisi grubu, bugün Meclis yönetimini belirlemek üzere toplandı. Toplantıda 26. dönemdeki 3 grup başkanı ile yola devam kararı alındı.

GRUP YÖNETİMİ DEĞİŞMEDİ... Basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, Engin Özkoç, Engin Altay ve Özgür Özel'in yeni dönemde de grup başkanvekilliği görevlerini sürdürmesi kararı alındı.

YAŞAR TÜZÜN YERİNE LEVENT GÖK... Kılıçdaroğlu, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yakın ekibinden olan TBMM Başkanvekili Yaşar Tüzün ile devam etmeme kararı aldı. Kılıçdaroğlu bu görev için Ankara Milletvekili Levent Gök’ü tek aday olarak gösterdi.