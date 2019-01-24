  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

CHP'de Mustafa Sarıgül tepkisi! Başka bir partiden aday olursa...

CHP'de Mustafa Sarıgül tepkisi! Başka bir partiden aday olursa...

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül dün beklemekten yoruldum deyip CHP'den istifa etmişti. CHP'de istifa kararının nasıl karşılandığı merak ediliyordu. CHP kulislerinde "Sarıgül'ün başka bir partiden seçime girmesi durumunda Şişli'de güçlü bir aday çıkarmalıyız" denildiği belirtiliyor.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 24-01-2019 09:24 - Güncelleme: 24-01-2019 09:24

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'yi eleştirerek partiden istifa etmesi genel merkezde sessiz karşılandığı ifade edildi.

CHP'de; Sarıgül'ün başka bir partiden yerel seçimlerde yarışa girmesi durumunda Şişli'de güçlü bir aday çıkarılması gerektiği dile getiriliyor.

CHP'de "Sarıgül'ün başka bir partiden seçime girmesi durumunda Şişli'de güçlü bir aday çıkarmalıyız" deniliyor.

İKİ PARTİ ANLAŞAMADI: CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde prensipte anlaşma sağlanmasına karşın; her iki partinin de Etimesgut'ta kendi adayının desteklenmesini istemesi iş birliği protokolünün kamuoyuna açıklanmasını geciktiriyor.

BİRKAÇ PÜZÜR VAR: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta başında bir araya gelmişti. İki partinin kamuoyuna duyuracağı iş birliği protokolünün hazırlığına yönelik görüşmelerini dün de devam ettirdiği öğrenildi. CHP kaynakları Etimesgut dışında 'birkaç pürüz' yaşandığını, ancak bunların aşılamayacak sorunlar olmadığını belirtiyor. 

İYİ PARTİ KENDİ ADAYIYLA YARIŞACAK: CHP kaynakları, Ordu Büyükşehir için her iki partinin de kendi adayıyla yarışacağı, Gaziantep'te İYİ Parti'nin adayının destekleneceği ve Celal Doğan'ın isminin gündemde olmadığını bildiriyor. İzmir'de İYİ Parti'ye bırakılan ilçeler arasında Tire ve Kiraz'ın olduğu belirtilirken; İstanbul'da ise Şile, Eyüp, Beykoz ve Çekmeköy'ün İYİ Parti'ye bırakılabileceği ifade ediliyor.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN CHP'de Mustafa Sarıgül tepkisi! Başka bir partiden aday olursa... haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 24 Ocak 2019 09:33 NE OLDU CHP YUSUF YUSUF DİMİ :))) SİZDEN Bİ CACIK OLMAZ KARDEŞİM SİZ ÜÇ KOYUNU GÜDEMEZKEN BU MİLLET SİZE ÜLKE YÖNETTİRİR Mİ ?

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro