CHP'de Mustafa Sarıgül tepkisi! Başka bir partiden aday olursa...

Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP'yi eleştirerek partiden istifa etmesi genel merkezde sessiz karşılandığı ifade edildi.

CHP'de; Sarıgül'ün başka bir partiden yerel seçimlerde yarışa girmesi durumunda Şişli'de güçlü bir aday çıkarılması gerektiği dile getiriliyor.

CHP'de "Sarıgül'ün başka bir partiden seçime girmesi durumunda Şişli'de güçlü bir aday çıkarmalıyız" deniliyor.

İKİ PARTİ ANLAŞAMADI: CHP ile İYİ Parti arasındaki işbirliği görüşmelerinde prensipte anlaşma sağlanmasına karşın; her iki partinin de Etimesgut'ta kendi adayının desteklenmesini istemesi iş birliği protokolünün kamuoyuna açıklanmasını geciktiriyor.

BİRKAÇ PÜZÜR VAR: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, hafta başında bir araya gelmişti. İki partinin kamuoyuna duyuracağı iş birliği protokolünün hazırlığına yönelik görüşmelerini dün de devam ettirdiği öğrenildi. CHP kaynakları Etimesgut dışında 'birkaç pürüz' yaşandığını, ancak bunların aşılamayacak sorunlar olmadığını belirtiyor.

İYİ PARTİ KENDİ ADAYIYLA YARIŞACAK: CHP kaynakları, Ordu Büyükşehir için her iki partinin de kendi adayıyla yarışacağı, Gaziantep'te İYİ Parti'nin adayının destekleneceği ve Celal Doğan'ın isminin gündemde olmadığını bildiriyor. İzmir'de İYİ Parti'ye bırakılan ilçeler arasında Tire ve Kiraz'ın olduğu belirtilirken; İstanbul'da ise Şile, Eyüp, Beykoz ve Çekmeköy'ün İYİ Parti'ye bırakılabileceği ifade ediliyor.