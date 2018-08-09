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CHP'de muhalif delegelere bu mesaj gönderildi

CHP'de muhalif delegelere bu mesaj gönderildi

CHP’de olağanüstü kurultay için harekete geçip yeterli imza toplayamayan muhalifler tüzük kurultayına gidip gitmemeyi tartışmak üzere pazar günü Ankara’da buluşuyor.

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Eklenme Tarihi: 09-08-2018 18:47 - Güncelleme: 09-08-2018 18:47

CHP'de muhaliflerin oluşturduğu Çağrı Grubu, tüzük kurultayı önerisini tartışmak üzere imzasını veren delegelerle pazar günü Ankara'da Türkiye Barolar Birliği’ne ait Latanya Oteli’de toplanıyor.

Konuya ilişkin Çağrı Heyeti adına delegelere gönderilen mesajda şöyle denildi:

“Sevgili Yol Arkadaşımız, 

Olağanüstü Kurultay çağrısında bulunan delegelerimiz ile bir araya gelip bundan sonraki yol haritamızı belirlemek üzere 12.08.2018 Pazar günü saat:14.00'te Ankara Latanya otelde toplantı düzenleyeceğiz. Düşünceleriniz bizim için önemlidir. Katılımınızı rica ederiz. 

Saygılarımızla.@

Hürriyet'ten İsmail Saymaz'ın haberine göre Muharrem İnce'nin de katılacağı toplantıda tüzük kurultayı önerisi tartışılacak. Bu toplantıda alınacak karar doğrultusunda pazartesi Noter'e gidilerek, tüzük kurultayı için imza verilecek. Tüzük kurultayına gidilebilmesi için toplam delegelerin yüzde 20'sinin imzası yetiyor. Bu da 248 delegeye denk düşüyor. Muhalifler, tüzük kurultayında 622 imza toplayarak, genel başkan seçimi yapmayı  planlıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Can can 09 Ağustos 2018 20:03 Akşamcı mümkünse hiç yorum yazma,başka ihsan istemeyiz gereksiz insan

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