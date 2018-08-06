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CHP'de kaç imza toplandı? Açlık grevi başladı ama 2 şey serbest

CHP'de kaç imza toplandı? Açlık grevi başladı ama 2 şey serbest

CHP'de kurultay için yeterli imza toplandı mı bugün netleşiyor. Saat 17.00'da CHP yönetiminin toplanan imzalara ilişkin açıklama yapması beklenirken, Genel Merkez önünde oturma eylemli açlık grevi başladı. İşte CHP'den gelen son haberler.

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Eklenme Tarihi: 06-08-2018 13:01 - Güncelleme: 06-08-2018 13:01

CHP'de, "Değişim ve Umut Kurultayı" için toplanan imzalara ilişkin belgelerin tamamlanması için tanınan süre bugün saat 17.00'de doluyor. Genel merkezin bugün açıklayacağı karar, partinin gelecek günlerdeki gündemini belirleyecek.

Bu karar öncesinde genel merkez önünde ise kurultay kriziyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösteren delegeler açlık grevi başlattılar.

Açlık grevinde 2 şey serbest

Olağanüstü kurultay kararı alınana kadar yemek yememeyi düşünen CHP'liler, sadece su ve sigara içiyor.

Şimdilik 7 kişinin katıldığı eyleme, katılımın artması bekleniyor. Seçimlerden hemen sonra Elazığ'dan milletvekili seçilen Erol Koç oturma eylemi çağrısı yapmıştı. Kararından son anda vazgeçen Erol Koç için Kemal Kılıçdaroğlu PM'yi toplayıp ihraç kararı aldırmıştı.

CHP'de imza için son söz saat 17.00'da söylenecek

CHP yönetimi muhaliflerin olağanüstü kurultay talebiyle 2 Ağustos Perşembe günü Genel Merkeze teslim ettiği imzalarla ilgili son sözünü söyleyecek. Genel merkez imzaların geçerli olması için delegelerin belgelerini istemişti. Tüzük gereği, delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre de bugün saat 17.00'da bitiyor.

Yazı işleri birimine teslim edilen belgeleri tek tek inceleyen parti avukatları, "mükerrer imzalar, parti üyeliği sona erenler ve imzalarını geri çekenler" üzerinde duruyor. Avukatların çalışmalarını tamamlamasının ardından parti yönetimine iletilecek rakamların kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. Açıklamanın bugün akşam saatlerinde ya da yarın yapılabileceği belirtiliyor.

Genel Merkez, şu ana kadar yapılan incelemede olağanüstü kurultayın toplanması için gerekli sayıya ulaşılamadığı iddiasında.

Kaç imza toplandı?

CHP'nin toplam 1242 kurultay delegesi bulunuyor. Seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delegenin imzası gerekiyor. "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan delegeler, kurultay için gerekli olan 622 sayısına ulaştıklarını iddiasında. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise imza verenlerin sayısının 605 olduğunu açıklamıştı.

İmzalar yeterli olmazsa ne olacak?

Kurultay için imza veren delegeler, genel merkezin açıklamasına göre hareket edecek. CHP'de kurultay tartışmalarının önünü açan ve imza sürecini başlatan çağrı heyetinin, parti yönetiminin açıklaması doğrultusunda bir yol haritası belirleyeceği ifade ediliyor.

Olağanüstü kurultaya gidilmemesi durumunda, genel merkez üzerindeki baskıyı parti tabanının da desteğini alarak artırmayı hedefleyen çağrı heyeti, "değişim" vurgusuna devam edecek. Çağrı heyetinin, bu süreçte bir dizi eylem kararı da alabileceği bildiriliyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR6 YORUM

  • Misafir 06 Ağustos 2018 14:04 CHP beach clublardan gelememiştir imza vermeye

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