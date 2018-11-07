CHP'de İstanbul için sürpriz adaylar! Kulisler bu isimlerle çalkalanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler için aday adaylığı süreci devam ederken genel merkezin liste üzerinde çalışmaları da devam ediyor. 12 Ekim’de Ankara’da yapılan toplantının ardından 105 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun il ve ilçe teşkilatları ile yaptığı görüşmelerin ardından kurmaylarıyla birlikte oluşturduğu listenin hemen hemen hazır olduğu ileri sürüldü. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu ve ekibinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve İstanbul ilçeleri için düşündüğü adayların isimleri belli oldu.

İNCE ŞART KOŞMUŞTU

CHP’nin 24 Haziran’da cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin ismi İstanbul Büyükşehir Belediyesi için İstanbul’da önseçim yapılması şartını koyması partide gerginliğe neden oldu. Ayrıca CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi ve CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in adı da kulislerde konuşuluyor.

İKİ İSİM DE ŞİŞLİ'Yİ İSTİYOR

Mustafa Sarıgül’ün yeniden Şişli’de aday olmak istemesi ve oğlu Emir Sarıgül ile mevcut belediye başkanı Hayri İnönü arasındaki kavganın ardından partide de gerilim tırmandı. İki ismin de aday olmak istemesi nedeniyle çözüm arayışına giren parti kurmayları İnönü’ye Adalar’ı teklif etti. Ancak buna sıcak bakmayan İnönü’nün ardından Sarıgül’e ise bu sefer Eyüp teklifi yapıldı. İki isim de Şişli üzerinde ısrarını devam ettirmekte. Süreci ise Kılıçdaroğlu’nun listeye son şeklini vermesi ile belirlenecek. Öte yandan diğer ilçelerde de hem bilindik isimler hem de bazı tartışmalı isimler listede kendine yer buldu.

İşte İstanbul’da CHP’nin adayı olacağı öne sürülen isimler;



Üsküdar: Ahmet Kılıç, Mehmet Bekaroğlu



Ümraniye: Sacit Eyüboğlu, Cafer Aktürk



Beşiktaş: Sebahattin Öztürk, Ece Toprak, Aykut Erdoğdu



Adalar: Atilla Aytaç, Hayri İnönü (Konuşulan)



Şişli: Mustafa Sarıgül, Hayri İnönü (Hayri İnönü Adalar'a gidebilir)



Eyüp: Her dönem ne olacağı belirsiz olan ilçeye Mustafa Sarıgül bile kaydırılabilir. Ancak ismi geçenler şöyle; Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz



Sancaktepe: Özgen Nama



Sarıyer: Şükrü Genç



Bakırköy: Bülent Kerimoğlu (15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu’nun evinde kaldığı isim)



Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu



Büyükçekmece: Hasan Akgün



Beykoz: Devrim Altıntaş



Ataşehir: Battal İlgezdi (İçişleri Bakanlığınca görevinden uzaklaştırılmıştı)



Esenyurt: Cemal Canpolat, Seyfettin Başkan, Kemal Deniz Bozkurt



Küçükçekmece: Bihlun Tamaylıgil, Çetin Soysal, Engin Ertaç



Silivri: Özcan Işıklar



Avcılar: Handan Toprak



Kadıköy: Şerdil Dara



Kartal: Hüsnü Süslü



Maltepe: Ali Kılıç



Pendik: Mehmet Salih Usta



Beyoğlu: Ercan Kesal



Çatalca: Cem Kara

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