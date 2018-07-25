CHP'de ipi çekilenler! Bomba kulisleri Sevilay Yılman yazdı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla deprem yaşayan CHP'de sular durulmuyor. Muhalifler 'yeterli imzayı topladık" dedi, Kılıçdaroğlu, dün "Partide ciddi değişiklikler olacaktır." dedi. Peki CHP'de neler oluyor? Ana muhalefette yaşanan olayların perde arkasını CHP'yı yakından tanıyan isimlerden Habertürk yazarı Sevilay Yılman, bugünkü köşesinde aktardı.

Sadece MYK'da değişiklik yapacak

"(...)Meğer Kılıçdaroğlu’nun; “Partide ciddi değişiklikler olacak” diyerek kastettiği değişiklik sadece MYK’sında yapacağı değişiklikmiş. Muhaliflerin üst üste imza patlatmaları dolayısıyla endişeye kapılan Kemal Bey, durumun ciddiyetinin farkına varmış ve en azından imza vermemiş olan delegeleri tarafında tutabilmek için de böyle bir açıklamada bulunmuş. Yani mavi boncuk dağıtıyor şu anda Sayın Kılıçdaroğlu. Ama bu boncukların epeyce bir ağırlığı da var.

Bülent Tezcan ve Özgür Özel'in ipi çekilmiş

Mesela Genel Başkan Yardımcısı ve parti sözcüsü Bülent Tezcan’ın ipi çekilmiş. Kemal Bey’in yapacağı değişikliklerden biri bu! Bir diğeri ise kendi ilindeki delegelere söz geçiremeyen genel başkan yardımcıları ve grup başkan vekilleri imiş. Mesela Özgür Özel! Ben de çok şaşırdım bu ismin üzerinin çizildiği bilgisini alınca ama nedenini somut belgelerle öğrenince Özel’in değiştirilecek kişiler arasında olduğuna inandım.

Bilmem haberli misiniz? Önceki gün, Manisa Milletvekili ve aynı zamanda grup başkanvekili olan Özel’in kontrolünde sanılan 18 Manisalı kurultay delegesinin tamamı olağanüstü kurultay için imzasını açıktan verdiğini ilan etti. İl Başkanı Semih Balaban’ın başını çektiği delegelerin firesiz imza vermeleri Özgür Özel’i çok zor duruma düşürdü. Bu yüzden de bayağı bir patırtı gürültü kopmuş MYK sonrası parti merkezinde.

Tartışma sırasında 10. kat personelinden katı boşaltmaları istenmiş

Hemşerim olan Malatya Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, odasına davet ettiği Özgür Özel’e Aykut Erdoğdu’nun yanında “Bir delegene bile sahip çıkamadın! Bu mudur sizin ekipçilik anlayışınız” şeklinde çıkışınca 10. kat sallanmış. İddiaya göre üç isim arasında yaşanan hararetli o tartışma sırasında 10. Kat personelinden katı boşaltmaları istenmiş.

Seçim döneminde tatile çıkan Gamze İlgezdi'nin üzeri çizilmiş

Üzeri çizilenlerden biri de yine Genel başkan yardımcılarından biri olan İstanbul Milletvekili Gamze İlgezdi hanımefendiymiş. Sanırım Gamze Hanım’ın aile dostları da olan Genel Başkan tarafından üzerinin çizilmesine biraz da ben sebep oldum.

Gamze Hanım ve eşi Battal İlgezdi’nin seçim öncesine denk gelen Ramazan Bayramı’ndan iki gün önce yaptıkları bayram tatili kaçamağını ifşa etmem Kılıçdaroğlu’nu epeyce öfkelendirmiş. Zahir hanımefendinin bu meseleyi mahkemeye taşımasının ve 8 sayfalık ihtarname göndererek haberturk.com'dan hem tekzip istemesinin, hem de yazımın tamamen kaldırılmasını talep etmesinin sebebi de buymuş!

Bir kısım kurultay delegesinin gözünü boyamak için

Anlayacağınız değerli okurlarım… CHP de kazan değil, kazanlar kaynıyor. Kılıçdaroğlu, muhaliflerin imza sürecine müdahale edememenin, onların önünü kesememenin gerginliği ile en azından bir kısım kurultay delegesinin gözünü boyamak için taban tarafından en itici bulunan MYK üyelerinde değişime gideceğinin işaretini veriyor. Tabir-i caizse yani; Kemal Bey son anda kendi koltuğunu kurtarmak adına en yakın kurmaylarını kurban veriyor!

Sevilay Yılman'ın yazısının tamamı

Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim olacak' açıklaması