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CHP'de imza gerilimi tam gaz: Karşılıklı suçlamalar!

CHP'de imza gerilimi tam gaz: Karşılıklı suçlamalar!

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Olağanüstü kurultay talebi sürecinde, doğru olmayan beyanlarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticilerini ve kurumsal kimliğini yıpratmanın, hiç kimseye faydası yoktur” dedi.

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Eklenme Tarihi: 27-07-2018 20:20 - Güncelleme: 27-07-2018 20:29

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç yazılı açıklama yaparak Bilecek milletvekili Yaşar Tüzün’ü yalanladı.

Özkoç, “CHP Olağanüstü Kurultay talebiyle ilgili Bilecik Milletvekili Sayın Yaşar Tüzün’ün bugün saat 17.00 itibariyle yaptığı basın toplantısında, olağanüstü kurultay istemediğini beyan eden CHP milletvekillerinin bildirisine yönelik, ‘129 milletvekilinin imzası yoktur’ açıklaması, doğru olmayan, kamuoyunu ve partililerimizi yanıltmaya yönelik bir ifadedir. Milletvekillerimizin iradesine yönelik büyük bir saygısızlıktır. Hiçbir milletvekilimiz bunu hak etmemektedir” ifadelerini kullandı.

BİZZAT BEYAN ALINDI

129 milletvekilinin bizzat destek beyanları alınarak açıklama yapıldığını ifade eden Özkoç, “Bildiride imzası bulunan milletvekillerimiz dışında, özel konumları gereği Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu ve Deniz Baykal ile irtibat kurulmamıştır. Ayrıca CHP Meclis grubunda yer alan diğer 12 milletvekili arkadaşımızın kamuoyuyla paylaştıkları görüşleri açık olduğu için kendileriyle de temasa geçilmemiştir. Olağanüstü kurultay talebi sürecinde, doğru olmayan beyanlarla Cumhuriyet Halk Partisi’nin yöneticilerini ve kurumsal kimliğini yıpratmanın, hiç kimseye faydası yoktur” diye konuştu.

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TÜZÜN NE DEMİŞTİ?

Delegelerin, bu saate kadar imzalarını verebileceğini ifade eden CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, "Bu süre tamamlandıktan sonra, 7 gün sonra tüzüğümüz gereği, hazır olan imzalar CHP Genel Merkezine teslim edilecektir. 'Toplanan imzalar pazartesi günü CHP Genel Merkezine verilecektir' diye kamuoyunda konuşmalar oluyor. Biz pazartesi gününe kadar yeterli sayı, daha fazla da sayıyı Genel Merkeze teslim etmek üzere hazırlıklarımızı başlattık, tamamlamak üzereyiz" demişti.

CHP'li 129 milletvekilinin dünkü ortak açıklamasına işaret eden Tüzün, bu açıklamada 129 milletvekilinin isminin yer aldığını, ancak hepsinin imzası olduğunu düşünmediğini belirtti. Tüzün, bildiri için hiç aranmayan arkadaşlarının olduğunu bildiğini, kendisi gibi hiç aranmayanların da olduğunu iddia etmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • beyler beyi 27 Temmuz 2018 22:02 yakın zamanda chp nin parçalanıp yok olduğunu göreceksiniz. başkanlık sistemi chp nin hiç bir zaman bu ülkenin başına geçemeyeceğinin garantisidir. reis zeki adam vesselam

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