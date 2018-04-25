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CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sürpriz isim

CHP’de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sürpriz isim

CHP'de Cumhurbaşkanlığı adaylığı için sürpriz bir isim daha gündeme geldi. Gelen son dakika haberine göre FOX TV, Özgür Özel'in isminin de adaylar arasında geçtiğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 25-04-2018 20:11 - Güncelleme: 25-04-2018 20:11

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim için parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Fatih Portakal’ın sunduğu FOX TV Ana Haber’de CHP’nin Cumhurbaşkanı adaylar için önemli bir iddia ortaya atıldı.

Toplantıda milletvekillerinin Cumhurbaşkanı aday profilini tarif ettiği ve isim telaffuz ettikleri belirtildi. Toplantıda Muharrem İnce, İlhan Kesici ve Yılmaz Büyükerşen’in ismi geçerken sürpriz bir isim daha söylendi. “Günün sürprizi” olarak değerlendirilen ismin CHP’li Özgür Özel olduğu belirtildi.
 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 25 Nisan 2018 20:58 memleket kimlerin eline bakıyor yarabbi şöyle oyunu iç huzuru ile verecek kimse yok adam gibi adam yok yahu şöyle bakıyorumda bu kişilere hepsi kötü hepsi biryerlere hizmet ediyor (ülkeye değil) bitmiş tükenmiş bu ülke dürüstlük yok hak yok helal yok menfaat çoooooooookkkk

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