CHP Tunceli milletvekili hastaneye kaldırıldı

CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Şaroğlu'nun beyin kanaması geçirdiğini öne sürdü.
Alınan bilgiye göre, Milletvekili Şaroğlu (48), akşam saatlerinde baş dönmesi ve başındaki uyuşukluk şikayetiyle Tunceli Devlet Hastanesine başvurdu.
Hastanenin acil servisindeki tetkiklerde beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilen Şaroğlu, ilk müdahalesi sonrası askeri helikopterle Elazığ'a nakledildi.
Şaroğlu'nun tedavi için Fırat Üniversitesi Hastanesine götürüldüğü öğrenildi.
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