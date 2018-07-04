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CHP Milletvekilleri YSK kesinleşen liste 27 dönem CHP vekilleri yeni

CHP Milletvekilleri YSK kesinleşen liste 27 dönem CHP vekilleri yeni

CHP 27. Dönem kesinleşen milletvekilleri isim listesini YSK saat 17.00'da açıkladıktan sonra yarın Resmi gazetede yayınlanacak. Yeni CHP Milletvekilleri kimler oldu kesinleşen listeye göre İstanbul, Ankara, İzmir CHP milletvekilleri.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 16:38 - Güncelleme: 04-07-2018 16:40

Kasım 2015 seçimlerinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de olduğu 38 ilde çıkardığı milletvekili sayısını koruyan CHP,  24 Haziran 2018 seçiminde toplam 146 milletvekilliği kazandı. 24 Haziran seçimleri ile CHP, hiç milletvekili çıkaramadığı yerlerde temsil edilme şansına sahip olurken, il olduktan sonra hiç milletvekili çıkaramadığı Karabük'te milletvekili çıkardı. Karabük'te Hüseyin Avni Aksoy CHP'den seçildi.

CHP, 12 Eylül 1980'den sonra milletvekili çıkaramadığı Elazığ, Nevşehir ve Kütahya gibi yerlerde de temsil hakkı elde etti. Geçtiğimiz seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'den milletvekili olan Gürsel Erol, bu kez Elazığ'dan CHP'ye milletvekilliği kazandırdı. CHP, Nevşehir'de Faruk Sarı Aslan, Kütahya'da ise Ali Fazıl Kasap ile milletvekilliği kazandı. 

Yeni milletvekilleri il il 27. dönem milletvekilleri listesi

Adıyaman, Karaman, Kırıkkale, Kastamonu, Şanlıurfa ve Yozgat'ta en son 22. Dönem'de milletvekili çıkaran CHP, 24 Haziran seçimleri ve "Millet İttifakı" ile tekrar Mecliste temsil edilebilecek. Adıyaman'da Abdurrahman Tutdere, Karaman'da İsmail Atakan Ünver, Kastamonu'da Hasan Baltacı, Şanlıurfa'da Aziz Aydınlık, Yozgat'ta ise Ali Keven CHP'nin yeni milletvekilleri oldu. 

CHP'nin yeni milletvekilleri : Aralarında Ergenekon davasında yargılanan kara pilot teğmen Mehmet Ali Çelebi ile eski DİSK Genel Başkanı Kani Beko'nun da bulunduğu yeni isimler de CHP listelerinden Meclise girdi. 

Çelebi ve Beko, İzmir 1. Bölge Milletvekilleri olurken, KHK ile ihraç edilen Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu, Genel Başkan Yardımcısı Fethi Açıkel, Avukat Sera Kadıgil ve eski CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Yunus Emre, İstanbul'dan milletvekili seçildi. Eski başbakan yardımcılarından Abdüllatif Şener, CHP'nin Konya milletvekili oldu.   

Saadet Partisinin CHP'ye önerdiği isimlerden Cihangir İslam ve Hüseyin Emre Bağce İstanbul'dan, Abdülkadir Karaduman ise Konya'dan CHP milletvekili oldu. CHP'nin MİT tırları davası kapsamında tutuklanan İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, İstanbul 2. Bölge 1. sıradan yeniden seçildi. Eski büyükelçilerden ve CHP'nin genel başkan yardımcılarından Ahmet Ünal Çeviköz de İstanbul'dan yeni seçilen isim oldu. 

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