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CHP İzmir İl Kongresi'nde yumruklar konuştu

CHP İzmir İl Kongresi'nde yumruklar konuştu

CHP İzmir İl Kongresi'nde iki adayın taraftarları arasında başlayan sözlü sataşma yumruklu kavgaya dönüştü, CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kongreye ara verirken Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü yaşananlara tepki gösterdi.

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Eklenme Tarihi: 07-01-2018 19:13 - Güncelleme: 07-01-2018 19:13

CHP İzmir İl Kongresi'nde iki adayın taraftarları arasında kavga çıktı. Kongrede asılan "Kerbela şehitlerinden özer dile" pankartıyla başlayan tartışma sonrası partililer arasında yumruklar konuşurken,  divan başkanlığı görevini yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun kongreye ara verdi.

Kongrede Çiğli İlçe Başkanı Utku Gümrükçü ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Sözcüsü Deniz Yücel'in aday olduğu kongrenin açılış konuşmasını yeterli delege desteğini alamadığı için tekrar aday olamayan CHP İzmir İl Başkanı Asuman Ali Güven yaptı.

Utku Gümrükçü’nün konuşma yapmak için kürsüye çıkmasından kısa süre sonra bir partili, kürsüye yönelerek, konuşmayı protesto etmeye çalıştı. Partilinin elinde pankart taşıdığı görülürken, pankartın üzerinde ise ‘Kerbela şehitlerinden özür dile’ yazdığı öğrenildi.

SALON KARIŞTI YUMRUKLAR KONUŞTU

Partiliye CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger müdahale edince salon bir anda karıştı. İki adayın tarafları birbirinin üzerine yürürken, bazıları arasında yumruklu kavga çıktı. Taraflar, güçlükle sakinleştirildi. Yerinden kalkmayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun çevresine etten duvar örüldü. Kürsüde de Utku Gümrükçü’nün etrafı sarıldı. Olayların yatışmaması üzerine divan başkanlığı görevini yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, kongreye 15 dakika ara verirken, partililerin sakinleşmemesi halinde kongreyi iptal edeceğini duyurdu.

"PARTİM İÇİN ÜZÜLDÜM"

Kongre salonundaki gerginliğin ardından verilen arada kürsüye çıkan Utku Gümrükçü, gerginliğin şahsına değil; partiye yönelik olduğunu öne sürdü. 'Deniz Yücel benim kardeşim' diyen Gümrükçü, şöyle konuştu:
"Bu saldırıyı yapan kişi de 2015 seçimlerinde CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in milletvekilliğinin düşürülmesi için onu şikayet eden kişidir. Partim için üzüldüm. Burası İzmir demokrasinin beşiği, insan haklarının özgürlüklerin bir arada yaşama kültürünün gelişmiş olduğu bir kent. Atatürk ilkelerine bağlı yaşama tercihini etmiş Türkiye'nin umudu olmuş bir şehir. Önümüzde uzun bir yol var. Büyük mücadele var. 2019'da Türkiye'de hürriyet mi, dikta mı olacak; onun oylaması var. Bu süreçte birbirimize daha sıkı sarılmalı, saygı göstermeyi öğrenmeliyiz. Birleşe birleşe kazanacağız. 2019'da üç büyük seçim var. Yerel seçim, milletvekilliği, Cumhurbaşkanlığı. Biz hep birlikte İzmir'de ayağa kalkarak tek adam diktasına boyun eğmeyeceğiz. CHP boyun eğmeyen bir partidir. Bu salonda sevmediğim, düşmanlık beslediğim, makamını elinden almak istediğim kimse yok. Kimsenin adamı olmadım, olmam. Deniz Yücel benim kardeşim. Biz onunla bu süreçte hiç kavga etmedik. Bu kongrede gençlerin yarışması CHP'nin umududur."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 07 Ocak 2018 22:51 AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı’nın, 17-25 Aralık soruşturmalarından sonra Cemaat yanlısı attığıtweet ortalığı karıştıracak....."Cemaat mensuplarının % 99.9 unun samimiyetinden ve ihlasından kendi imanım gibi asla şüphe etmem” ifadelerini paylaşmış.

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