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CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu

CHP İstanbul İl Başkanı belli oldu

CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni 325 oyla Canan Kaftancıoğlu kazandı. Rakibi Cemal Canpolat 318 oyda kaldı.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2018 01:43 - Güncelleme: 14-01-2018 01:43

CHP İstanbul’un yeni İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu. CHP 36. Olağan İstanbul İl Kongresi’ni 325 oyla Canan Kaftancıoğlu kazandı. Rakibi Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

CHP'nin Kadıköy Bostancı Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdiği İstanbul İl Kongresinde kullanılan 643 oyun 325'ini alan Canan Koftancıoğlu CHP İstanbul İl Başkanı Oldu. Kaftancıoğlu'nun rakibi Cemal Canpolat ise 318 oyda kaldı.

CANAN KAFTANCIOĞLU KİMDİR?

Canan Kaftancıoğlu, 1972 yılında Ordu'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Ordu'da tamamlayan Kaftancıoğlu, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Mezuniyetinin ardından Sivas Suşehri Devlet Hastahanesi acil biriminde hekim olarak görev yapan Canan Kaftancıoğlu, 1997 yılında İstanbul Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'nda Adli Tıp ihtisasına başladı.

TiHV(Türkiye İnsan Hakları Vakfı) ‘de vaka taraması yaparak “İşkence Olgularının Adli Tıbbi Değerlendirilmesi” isimli teziyle ihtisasını tamamlayan Canan Kaftancıoğlu, 2011-2012 yılları arasında CHP İstanbul Basın, Kültür ve İletişimden sorumlu il başkan yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İl başkan vekilliği, basından sorumlu il başkan yardımcılığı görevini sürdürmüştür.

Canan Kaftancıoğlu, 14 Ocak 2018 tarihinde CHP İstanbul İl Başkanı olarak seçildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • hakan 14 Ocak 2018 12:08 chpnin chpliği kalmadı, hdpkk çizgisine yuvarlandı.

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